ITA Airways wil samenwerken met KLM | Analyse

ITA Airways, de opvolger van Alitalia, heeft aangekondigd lid te willen worden van SkyTeam. Ook is de nieuwe maatschappij op zoek naar een ‘strategische partner’, een rol waarvoor Air France-KLM mogelijk in beeld komt.

ITA Airways ging vorige week vrijdag voor het eerst de lucht in. De Italiaanse maatschappij is de vervanger van Alitalia, dat de dag ervoor definitief ten onder ging. Inmiddels heeft het nieuwe bedrijf een tipje van de sluier opgelicht over de toekomst. Om de internationale groei van ITA te stimuleren wil zij ten eerste onderdeel worden van een alliantie. De afgelopen tijd werd, nadat geruchten over een lidmaatschap bij Lufthansa-alliantie Star Alliance naar het rijk der fabelen waren verwezen, al gespeculeerd over de vraag of ITA in de voetsporen van haar voorganger zou treden en onderdeel zou worden van SkyTeam.

Deze week sprak ITA voor het eerst openlijk de wens uit om zich inderdaad bij SkyTeam te voegen. De maatschappij zal nu het toetredingsproces moeten doorlopen en aan strenge criteria moeten voldoen. Ondanks dat zal de komst van ITA waarschijnlijk ook bij SkyTeam tot positieve reacties leiden. De alliantie heeft al jarenlang geen nieuwe leden meer mogen verwelkomen, en met het verdwijnen van Alitalia heeft SkyTeam momenteel helemaal geen Italiaanse partner meer.

Ook Alitalia maakte deel uit van SkyTeam

Met een lidmaatschap van SkyTeam zou ITA zich verzekerd weten van een aantal sterke partners, waaronder Air France-KLM, China Eastern en Delta. ITA heeft al aangegeven ook op zoek te zijn naar een strategische partner waarmee het bedrijf nog intensiever kan samenwerken. De kans is groot dat Air France-KLM en Delta bij die zoektocht in beeld komen. ITA zal naar verwachting een sterk internationaal netwerk willen opzetten. Binnen Europa zal de maatschappij daarvoor een groot aantal A321neo’s, A320neo’s en A220’s gebruiken. Zowel binnen Europa als daarbuiten zou een samenwerking met Air France-KLM de boekingsmogelijkheden aanzienlijk vergroten.

Daarnaast lijkt het Italiaanse bedrijf grote ambities te hebben op de Amerikaanse markt. Zo vliegt ITA momenteel al op Boston en New York en komen Miami en Los Angeles daar nog bij. Een partnerschap met Delta, mogelijk in de vorm van een joint venture, is van groot belang om ITA’s klanten vanuit die Amerikaanse hubs verder te vervoeren. Op dit moment heeft Delta al een trans-Atlantische joint venture met in het Verenigd Koninkrijk Virgin Atlantic, en op het Europese vasteland Air France-KLM. Alitalia maakte tot voor kort ook deel uit van de samenwerking. Het is dus niet ondenkbaar dat ITA zich hierbij zal willen voegen. De nieuwe maatschappij heeft echter minder te bieden dan haar voorganger, dus of de interesse wederzijds is zal moeten blijken.

Veel tijd hebben de Italianen in ieder geval niet te verliezen: met het verdwijnen van Alitalia zien andere maatschappijen kansen. Zo is United Airlines al van plan volgende zomer directe vluchten naar Milaan, Venetië, Rome en Napels uit te voeren.