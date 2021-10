Lufthansa Cargo neemt afscheid van MD-11F | Video

De laatste operationele vlucht van de driemotorige jet kwam op 17 oktober ten einde met een prachtige laatste landing in Frankfurt. De McDonnell Douglas MD-11F van Lufthansa Cargo (D-ALCC) wacht nu op haar vlucht naar haar nieuwe eigenaar.

De allerlaatste in Europa

Afkomstig uit New York JFK, landde de MD-11 zondag om 12.03 uur op de luchthaven van Frankfurt. De Duitse vrachtcarrier is daarmee de laatste Europese luchtvaartmaatschappij die de MD-11F buiten dienst stelt. Het toestel is verkocht aan een Amerikaanse luchtvaartmaatschappij. Andere MD-11F’s die Lufthansa eerder dit jaar uitfaseerde, kregen een nieuw leven bij Western Global Airlines. In de VS vliegen maatschappijen als FedEx en UPS nog volop met de driemotorige jet.

Touchdown

De driemotorige jet landde op baan 07R op Frankfurt en taxiede vervolgens langs de beroemde spottersplek ‘Zeppelinheim‘. De landing trok veel bekijks. Het toestel werd verwelkomd met een watersaluut van de brandweer. Lufthansa Cargo vloog ruim 23 jaar lang met de MD-11 en bezat in totaal negentien toestellen van dit type.

© Lufthansa Cargo