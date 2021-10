Mondneuskapjesplicht verdwijnt op vluchten binnen Scandinavië

Vanaf vandaag hoeven passagiers aan boord van vluchten binnen Scandinavië niet meer verplicht een gezichtsmasker op te zetten.

SAS, Norwegian, Wideroe en Flyr hebben de plicht opgeheven omdat de vaccinatiegraad in Noorwegen, Zweden en Denemarken hoog genoeg is. Mondneuskapjes blijven verplicht op vluchten van genoemde maatschappijen vanuit andere landen naar Scandinavië. Ook op luchthavens, zoals Stockholm Arlanda en Kopenhagen Kastrup, blijft het dragen van een gezichtsmasker een verplichting. Op Noorse luchthavens geldt geen mondneuskapplicht.

De eerste volledige verdwijning

SAS is de enige luchtvaartmaatschappij die haar mondneuskapjesplicht op bepaalde vluchten volledig opheft. Begin 2021 voegde Cathay Pacific een uitzondering toe voor mondeuskapjes in eerste en businessclass, met het argument dat er voldoende privacy en afzondering was en er geen maskers nodig waren wanneer de stoel in bedmodus was.

De International Air Transport Association (IATA) is ervan overtuigd dat de cabinelucht veilig genoeg is, maar beveelt nog steeds het gebruik van mondneuskapjes door alle passagiers aan.