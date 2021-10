Singapore Airlines pakt record Emirates af

In de afgelopen jaren wist Emirates veel records binnen te halen. Vooral met de Airbus A380 kon het bedrijf veel bereiken. Een van die bijzondere records betreft de kortst geplande route met een A380. Vanaf november neemt Singapore Airlines dit record over. De maatschappij zet het reuze toestel op een nóg kortere route in.

In 2019 opende Emirates de kortste A380-route. Deze route verbond Dubai tweemaal daags met Muscat. Het kostte de Airbus slechts een uur en een kwartier om deze afstand te overbruggen. Na de uitbraak van het coronavirus besloot Emirates de route te vliegen met de kleinere Boeing 777.

Vanaf 4 november zal Singapore de luchtreus inzetten tussen Singapore en Kuala Lumpur. Vanaf dat moment zal het toestel dagelijks op en neer vliegen. De heenvlucht vertrekt om 08:30 uur en landt zestig minuten later in Kuala Lumpur. Daarmee is SQ106 de kortst geplande Airbus A380-vlucht ter wereld. De terugvlucht doet er tien minuten langer over.

Er zijn nog meer vliegtuigtypes van Singapore Airlines die deze route later op de dag vliegen. Zo is er voor de ochtendvlucht gekozen voor de A380 en staat er in de avond een Boeing 737-800 klaar voor de passagiers. Naast de beoogde groei in het passagiersaantal maakt de inzet van de Airbus ook deel uit van het weer operationeel krijgen van de vloot en het personeel. Hierdoor is alles en iedereen er weer klaar voor zodra de mogelijkheid zich weer aandient het vliegtuig in te zetten richting verre bestemmingen.