Fokker en Embraer gaan samenwerken

Fokker Services en Fokker Techniek gaan een samenwerking aan met Embraer op het gebied van commerciële en militaire luchtvaart.

De twee takken van Fokker zijn gespecialiseerd in modificatie en conversie van civiele en militaire vliegtuigen, zowel voor VIP-klanten als voor klanten die de toestellen willen inzetten voor speciale missies.

Embraer heeft een breed scala aan commerciële en civiele vliegtuigen in gebruik over bijna de hele wereld. Ook produceert het Braziliaanse bedrijf militaire toestellen. Fokker gaat dankzij de samenwerking zowel verschillende commerciële en zakelijke vliegtuigen van Embraer onderhouden als toestellen ombouwen voor militaire doeleinden. In de commerciële sector zal worden samengewerkt bij de ontwikkeling van door brandstofcellen aangedreven vliegtuigen.

Embraer C-390 Millennium

De Koninklijke Luchtmacht beschikt momenteel over vier oude C-130 Herculessen die aan vervanging toe zijn. Er is een aantal eisen gesteld aan deze toestellen, waaronder het vermogen om te opereren op en vanaf onherbergzame vliegvelden. Fokker gaat uitgebreid kijken naar de Embraer C-390 Millennium transportvliegtuig, die een mogelijke vervanger is voor de C-130H Hercules.

