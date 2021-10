KLM ambitieus: deze winter rechtstreeks naar 162 bestemmingen

Vanaf 31 oktober gaat het winterschema van KLM in. De maatschappij vliegt deze winter rechtstreeks naar 162 bestemmingen.

De komende maanden kunnen reizigers met KLM rechtstreeks naar 90 Europese en 72 intercontinentale bestemmingen vliegen. Dat betekent dat, op een enkele bestemming na, KLM deze winter haar volledige netwerk van voor de coronacrisis terug heeft. Met 75 procent ligt de vluchtcapaciteit ten opzichte van 2019 nog wel lager. Om reizigers meer duidelijkheid te bieden over de nog bestaande reisrestricties kwam de maatschappij onlangs met een Where can I fly?-kaart. De interactieve wereldkaart maakt inzichtelijk of en hoe reizen naar een van de 162 bestemmingen mogelijk is.

“Na ruim anderhalf jaar gaan er steeds meer grenzen weer open en daarmee zet de weg naar herstel verder door. KLM is blij dat we weer zoveel bestemmingen aan onze klanten kunnen aanbieden. Wij kijken ernaar uit om weer te doen waar we goed in zijn: mensen bij elkaar brengen. Reizen draait om persoonlijke connecties, dat is waar we allemaal voor staan bij KLM.” Pieter Elbers, CEO van KLM

Noord- en Zuid-Amerika

Vooral van belang is de heropening van de Verenigde Staten. Gevaccineerde Europese reizigers kunnen vanaf 8 november weer in het land terecht, waardoor KLM haar capaciteit op Amerikaanse routes kan uitbreiden. Zo wordt het aantal vluchten naar Atlanta verhoogd naar twaalf per week. In New York zal het KLM-blauw elf keer per week te zien zijn. Daarnaast vliegt de maatschappij drie keer in de week naar Las Vegas, Miami en Minneapolis.

Ook is er goed nieuws over de vluchten naar het Caribische gebied en Zuid-Amerika. Vanwege de vraagtoename wordt het aantal vluchten naar Curaçao verdubbeld naar veertien per week. Op de route naar Aruba en Bonaire wordt de capaciteit uitgebreid door een Boeing 777-300ER, inmiddels het grootste toestel in de vloot van KLM, in te zetten. Tijdens de kerstperiode worden er nog drie extra vluchten toegevoegd, waardoor er rond de jaarwisseling tien keer in de week naar Aruba en Bonaire gevlogen wordt.

Ook richting Zuid-Amerika neemt het aantal vluchten toe. Het aantal wekelijkse vluchten naar het Costa Ricaanse San José en Liberia is intussen verdubbeld naar vier. Panama Stad wordt dagelijks bediend. De service naar Paramaribo is ten opzichte van de vorige winter, toen er slechts één vlucht per week mogelijk was, zelfs verviervoudigd. Santiage de Chile, de langste lijndienst in het netwerk van KLM, wordt tenslotte drie keer in de week gevlogen.

Nieuwe bestemmingen

Deze winter is er ook een aantal nieuwe bestemmingen te kiezen: Mombasa (Kenia), Cancún (Mexico), Port of Spain (Trinidad en Tobago) en Bridgetown (Barbados). Naar Cancún wordt tijdens de kerstvakantie vijf keer in de week gevlogen. De eerste gecombineerde vlucht naar Port of Spain en Bridgetown werd afgelopen weekend uitgevoerd en zal op termijn drie keer in de week plaatsvinden. De lijndienst naar Mombasa moet nog worden opgestart. Als de vergunningen op tijd binnen zijn kan de eerste vlucht begin december plaatsvinden.

Europa

Binnen Europa verandert er verder weinig aangezien het netwerk daar sinds deze zomer alweer op het oude niveau is. KLM vloog de afgelopen zomer zelfs naar meer Europese bestemmingen dan in 2019. De lijndiensten naar Zagreb en Poznan zullen in de winter worden voortgezet. De capaciteit ligt met 84 procent ook binnen Europa nog iets lager. “Desondanks worden de belangrijkste Europese steden zoals Berlijn, Londen, München en Parijs weer minimaal vijf keer per dag aangevlogen.”