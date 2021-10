Transavia vliegt in december vanaf Eelde naar Scandinavië

In samenwerking met reisorganisatie BBI Travel gaat Transavia vluchten naar Scandinavian Mountains Airport vanaf Groningen Eelde Airport verzorgen. Transavia biedt op deze manier een extra mogelijkheid aan voor de wintersportvluchten.

Na een afwezigheid van anderhalf jaar keert Transavia hiermee terug op Eelde, tot vreugde van de regionale luchthaven. De eerste vlucht staat gepland voor 19 december 2021. Aanvankelijk zou Great Dane Airlines de vluchtuitvoering verzorgen, maar de Deense maatschappij ging vorige week failliet.

Nieuwe vervoerder

Na het faillissement van Great Dane Airlines ging reisorganisatie BBI Travel op zoek naar een nieuwe vervoerder. Uiteindelijk leidde dat tot een deal met Transavia. Vanaf Schiphol vliegt Transavia al meer dan een decennium samen met BBI Travel naar Lapland.

”We hadden de eerste vluchten al vol zitten, toen we over het faillissement van Great Dane hoorden. Aan alles merken we de populariteit van deze bestemming met vertrek vanaf Groningen Airport Eelde. De toestellen van Transavia zijn groter, dus we kunnen nu gewoon door verkopen”, zegt BBI Travel-directeur Henk van der Kooi. “Vanaf Schiphol vliegen onze passagiers al meer dan een decennium met Transavia naar Lapland en Noord-Noorwegen. We doen graag zaken met Transavia en ook onze klanten zijn met Transavia bekend. Deze deal zal zeker hun goedkeuring hebben”.