KLM-bus van Twente naar Schiphol blijkt geen succes

KLM maakt een einde aan de busdienst tussen Enschede en Schiphol, maar de KLM-bus heeft in het verleden veel tegenslagen overwonnen.

Sinds de zomer van 2019 konden KLM-reizigers met een speciale bus gemakkelijk en gratis twee keer per dag vanuit Enschede, Hengelo en Apeldoorn naar Schiphol reizen. Soortgelijke busdiensten bestaan vanuit Maastricht (via Eindhoven) en Nijmegen (via Arnhem). Tijdens de coronaperiode werden de busservices tijdelijk stilgelegd, maar inmiddels worden deze weer aangeboden. Door een gebrek aan animo keert de blauwe bus echter niet meer terug naar Twente.

“De vraag naar de busdienst Enschede-Schiphol is aanzienlijk gedaald, wat de reden was om het op te schorten”, zegt een woordvoerder van KLM tegen RTV Oost. Over een eventuele terugkeer van de busdienst naar Twente is nog niets bekend. “Daar hebben we op dit moment nog geen zicht op.”

KLM en bussen: een lange historie

De KLM-bus kent een lange historie. In 1947, twee jaar na de Tweede Wereldoorlog, werd in samenwerking met de Nederlandse Spoorwegen het ‘KLM Autobusbedrijf’ opgericht. De busdiensten waren speciaal bedoeld voor passagiers die via Schiphol reisden. In 1950 reden de eerste eigen KLM-bussen. De chauffeur had de beschikking over een mobilofoon waarmee hij vertragingen en files kon doorgeven. Niet alleen vliegtuigpassagiers maar ook KLM-medewerkers konden gebruik maken van de busdiensten. Toentertijd waren de busreizen nog niet gratis. Sterker nog, de tarieven lagen soms wel drie keer zo hoog als het openbaar vervoer.

In de loop der jaren ontstond een busdienstregeling die steden in de Randstad, Noord-Brabant en Gelderland met elkaar verbond. Toen in 1968 het besluit viel dat Schiphol zou worden aangesloten op het spoorwegnet bleef de busdienst nog enige tijd een succes. De treinverbindingen kwamen namelijk maar langzaam op gang. In 1978 kwam de Schiphollijn, die toen enkel nog naar Amsterdam-Zuid liep, in gebruik. Deze lijn werd in 1981 doorgetrokken naar Leiden, waardoor Den Haag en Rotterdam vanuit Schiphol per trein bereikbaar werden. Vanuit die steden stopten de busdiensten. Hetzelfde gold in 1986 voor Amsterdam Centraal.

In 2006 kwam een eind aan de laatste KLM-bus, maar tien jaar later werden de nieuwe buslijnen van en naar Nijmegen en Maastricht in het leven geroepen.