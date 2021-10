VNC haalt uit: fatsoen in één klap van tafel

Qatar Airways schroeft het aantal vluchten in Europa flink op door de getekende luchtvervoersovereenkomst, schrijft de Telegraaf.

In Nederland mag de luchtvaartmaatschappij uit Qatar zeven keer per week extra op Schiphol vliegen. Daarnaast krijgt Qatar Airways de mogelijkheid om veertien keer op andere luchthavens te vliegen. Welke luchthavens dat in Nederland zijn, is nog niet bekend. Voorbeelden zijn Groningen Eelde Airport of Maastricht Aachen Airport. Of de maatschappij daar mag landen, hangt echter wel af van de grootte van het toestel.

De Vereniging van Nederlands Cabinepersoneel (VNC) is niet te spreken over het luchtvaartverdrag tussen de Europese Unie en Qatar Airways. ”Het goedkope vliegen als gevolg van slechte arbeidsvoorwaarden voor personeel, nauwelijks milieubelasting, plus onbeperkte staatssteun voor Qatar Airways staat haaks op de Green Deal die de Europese Unie zo belangrijk vindt. De EU zet de sluizen open, en Qatar Airways zal de markt overspoelen. Alles waar Europa qua fatsoen voor zou staan in de luchtvaart is hier in één klap mee van tafel’’, zegt Ingrid Brama tegenover de Telegraaf.

Qatar Airways concurrent van KLM

Doordat het aantal vluchten van Qatar Airways toeneemt krijgen maatschappijen als Air France en KLM het nóg zwaarder. ‘’Het luchtvaartverdrag tussen de EU en Qatar is een langzame sociaal-economische harakiri. De enorme hoeveelheid vluchten die Qatar nu mag uitvoeren naar alleen al België, Nederland, Frankrijk en Italië zijn een commerciële mokerslag voor Air France en KLM. Beide vliegmaatschappijen moesten landingsslots inleveren en die worden nu ingenomen door een concurrent die op papier dezelfde standaarden moet hebben, maar dat in de praktijk totaal niet heeft’’, licht Reinier Castelein van vakbond De Unie toe.

Commissie vóór overeenkomst

Daarentegen staat de Europese Commissie achter de overeenkomst. Zij denkt dat dit leidt tot concurrerende prijzen voor de consument. Waar de VNC aangeeft dat het ‘haaks op de Green Deal’ staat, betoogt de Commissie dat dit resulteert in ‘meer duurzamere luchtvaart’ ondanks dat het aantal vluchten juist toeneemt. In de overeenkomst staat dat Qatar Airways nog niet onbeperkt de ruimte krijgt in Nederland. Door de jaren heen ontwikkelde de maatschappij zich en zette zij Doha als overstappunt op de kaart. “Het garanderen van open en eerlijke concurrentie voor luchtvervoer is daarom cruciaal, ook voor routes tussen de EU en Azië’’, gaf de Commissie maandag aan.