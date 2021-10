Conflict bestuurszetel Air France-KLM krijgt onverwacht staartje

Het ontstane conflict over een bestuurszetel van Air France-KLM, heeft ertoe geleid dat de voorzitter van de ondernemingsraad (OR) van KLM afgezet, meldt de Telegraaf.

Wat de reden precies is, is niet duidelijk. Mogelijk heeft het te maken met de toewijzing van de bestuurszetel. De KLM-OR laat weten dat voor de afzetting van Terence Tilgenkamp ‘moverende redenen’ zijn. Hij werd vanuit de Franse kant naar voren geschoven om de zetel van Mathi Bouts op te volgen die eind dit jaar met pensioen gaat. Bouts is het enige KLM-personeelslid binnen het centrale bestuur in Parijs dat uit negentien leden bestaat.

Voor de overname van een zetel is vanuit de OR van KLM een zogeheten ‘gentlemen’s agreement’ geïntroduceerd. Deze zou niet juist opgevolgd zijn. ‘’Er hebben aantoonbare onregelmatigheden plaatsgevonden om tot de invulling van de zetel te komen. De verkiezing is doorgegaan zonder de voordrachtskandidaat van de ondernemingsraad van KLM. Het vertrouwen in de Europese ondernemingsraad heeft een flinke deuk opgelopen”, staat in een brief die in handen is van de Telegraaf.

Geen draagvlak KLM

Begin oktober kwam het nieuws over dit conflict naar buiten. De voordracht van Tilgenkamp stuitte op flinke weerstand vanuit de Nederlandse hoek omdat er vanuit KLM ‘geen draagvlak is’ voor Tilgenkamp. De afgelopen twee jaar was hij afwezig wegens privéomstandigheden.

Daarentegen schoof de Nederlandse maatschappij waarnemend OR-voorzitter Dario Fucci naar voren. Volgens de Telegraaf zou Air France-KLM-topman Ben Smith hem er liever niet bij hebben. ‘’Er zijn allerlei spelletjes geweest rond de invulling van de zetel, en zo kwam men uit op Tilgenkamp, een KLM’er die de afgelopen jaren afwezig was. Dit is één groot toneelstuk”, zegt een ingewijde.

OR wil onderzoek

De OR gebruikt ‘alle middelen’ om een onderzoek in te stellen. „De benoeming van de kandidaat voor het hoofdbestuur is nog niet geformaliseerd”, reageert Dario Fucci. De ondernemingsraad heeft vanwege deze zaak een klacht ingediend bij zowel Air France-KLM als de Europese OR. Het is een belangrijke beslissing wie de opvolger van Bouts wordt. Smith wil een eind maken aan de zelfstandigheid van KLM, terwijl Fucci op zijn beurt opkomt voor het belang van de Nederlandse luchtvaartmaatschappij.