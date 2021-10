FNV draagt oplossing aan voor personeelstekort Schiphol

Jan van den Brink, teamleider van FNV, vindt dat het personeel op Schiphol meer functies moet bekleden om personeelstekorten tegen te gaan, meldt de Telegraaf.

Afgelopen zomer heersten onder meer bij de grondafhandeling personeelstekorten. Dat kwam doordat Schiphol leunde op uitzendkrachten. Wegens de onzekere tijden door de coronacrisis, kozen veel van hen voor ander werk: dat zou meer zekerheid bieden. Verwacht werd dat de luchtvaartsector in september weer in een dip zou komen te zitten.

Personeel breder opleiden is volgens Van den Brink dan ook een goede oplossing. ‘’Men moet creatiever zijn in de luchtvaart en de krachten bundelen. Laat de mensen het werk volgen. Daarvoor zouden functies breder moeten worden, zodat men meer taken doet, met meer eigen verantwoordelijkheid. KLM heeft nu alles in het werkproces opgesplitst. Je zou ook een nieuwe bv kunnen opzetten waarin je deze groep in dienst neemt. De ene helft van de dag bij KLM, de andere dag bij Swissport. Zo kom je tot een effectievere inzet van het schaarse personeel’’, zegt de teamleider in een interview.

KLM

KLM is een belangrijke partij bij de afhandeling. ‘’Een campagne voor deze groep kan niet zonder KLM erbij te betrekken, want zij zijn de grootste partij in de luchtvaart. We zijn bij de afhandeling in een neergaande spiraal geraakt met de tarieven. Daar wilden we KLM bij betrekken. Zij zijn de leidende partij op de arbeidsmarkt, maar KLM duikt.”

Hoe de luchtvaartmaatschappij dat wil oplossen is in de ogen van Van den Brink onduidelijk. ‘’Ze willen een goede werkgever zijn, maar ik hoor niet hoe ze dat willen zijn voor de laagst betaalden. Ze nemen weer uitzendkrachten aan in plaats van te investeren in de groep die met de poten in de modder staat.”

Meer vaste krachten op Schiphol

Schiphol leunt dus veel op uitzendkrachten, maar daar moet volgens de teamleider van FNV wat aan gedaan worden. ‘’In de afgelopen jaren was sprake van een glijdende schaal ten aanzien van inhuur van uitzendkrachten. Op een gegeven moment bestond meer dan de helft van het incheckpersoneel voor de passagiersvluchten uit flexpersoneel. Daar moet echt beleid op komen, anders komen ze de komende tijd in de problemen’’, besluit hij.