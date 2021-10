LVNL voert meetvluchten uit om systeem te testen

Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) voert tussen 4 en 10 november meetvluchten uit om het Instrument Landing Systeem (ILS) te testen.

Een vliegtuig van het Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum (NLR), een Cessna-Citation-II met registratie PH-LAB, voert de meetvluchten tussen 9:30 en 17:00 uur uit. Op vrijdag 5 november vinden de meetvluchten echter tussen 15:00 en 17:00 uur plaats.

Het ILS is een systeem dat zorgt voor ondersteuning van vliegtuigen om via een optimale koers en vaste daalhoek te dalen richting de landingsbaan. Om de werking van het nieuwe ILS nauwkeurig te controleren, nadert de Cessna-Citation-II de landingsbaan vanaf verschillende hoogten en afstanden. LVNL laat weten dat daarom andere vliegpatronen te zien zullen zijn. Wanneer het toestel de lucht ingaat hangt onder meer af van de weersomstandigheden en het verkeersaanbod. Mocht dit niet meezitten, dan zijn 5, 6, 11, 15 of 16 november alternatieve data om de meetvluchten uit te voeren. Dankzij deze controles kan de Kaagbaan uiteindelijk weer veilig in gebruik genomen worden.

Maatregelen door sluiting Kaagbaan

Take-offs en landingen op de Kaagbaan zijn tijdens de meetvluchten niet mogelijk. De Aalsmeerbaan is dan ook buiten gebruik. De reden hiervoor is dat de PH-LAB in het naderingsgebied van de baan moet vliegen. Naar verluidt wordt de Buitenveldertbaan ingezet indien er een noord- of noordwestenwind waait.

Wanneer de Kaagbaan op 22 oktober weer in gebruik genomen wordt, is het ILS nog niet beschikbaar voor operationeel gebruik. Echter, vliegtuigen kunnen met behulp van satellietnavigatie met goed zicht overdag landen. Indien het zicht beperkt is en er een noordenwind waait, landen de toestellen op de Aalsmeerbaan en Zwanenburgbaan.