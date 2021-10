Nederland reageert op plotseling vliegverbod

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken legt zich niet neer bij het verbod op vliegverkeer met onder meer Nederland dat de Marokkaanse regering afgelopen woensdag instelde.

Royal Air Maroc en Air Arabia Maroc voerden woensdagmiddag voorlopig de laatste vluchten uit tussen Marokko en Nederland. Transavia vliegt vandaag voor het laatst naar het Afrikaanse land. ‘’We kunnen bevestigen dat de Marokkaanse autoriteiten Nederland hebben meegedeeld dat vanwege de Nederlandse coronasituatie per 20 oktober om 23.59 uur alle directe vluchten van en naar Nederland worden opgeschort. Dit geldt ook voor Duitsland en het Verenigd Koninkrijk, en eerder al voor Rusland”, bevestigt het Ministerie van Buitenlandse Zaken aan de Telegraaf.

Nederland adviseert reizigers

‘’Nederland blijft met de Marokkaanse autoriteiten in gesprek om te bewerkstelligen dat er zo snel mogelijk weer vliegverkeer mogelijk is tussen Nederland en Marokko. Het reisadvies is aan de nieuwe situatie aangepast. We adviseren Nederlanders zo snel mogelijk contact op te nemen met hun reisorganisatie om alternatieve routes te bespreken”, maakt het ministerie kenbaar.

De Telegraaf schrijft dat circa duizend Nederlandse toeristen vastzitten in Marokko. Plotseling kregen zij woensdag te horen dat een rechtstreekse terugkeer naar Nederland voorlopig niet mogelijk is. Het Ministerie van Buitenlandse Zaken geeft aan niet te weten hoelang het inreisverbod geldt. Wél adviseert zij reizigers die op dit moment in Marokko zitten via België of Frankrijk terug te keren.

Plotseling verbod

Als reden voor het verbod noemt de Marokkaanse regering de angst voor nieuwe coronabesmettingen. Volgens Le360 zouden er in Nederland, het Verenigde Koninkrijk en Duitsland nieuwe varianten waargenomen zijn. Metronieuws schrijft dat het in Groot Brittannië gaat om de nieuwe variant AY4.2., de dochtervariant van de deltavariant.

Transavia liet weten vanaf donderdag de vluchten te annuleren. Gisteren vloog de maatschappij twee keer naar Marokko, mét passagiers. Ondanks dat de regering in het Afrikaanse land voorlopig geen vluchten tussen Marokko en Nederland meer toestaat, hoopt Transavia op en neer te kunnen vliegen om reizigers terug te brengen naar huis.