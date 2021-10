Griekenland krijgt gratis Dassault Falcon 7X met Nederlands tintje

De Franse vliegtuigbouwer Dassault verstrekt een gratis Falcon 7X aan de Griekse luchtmacht, zo meldt Pentapostagma.

Volgens Griekse topambtenaren zou het gratis toestel een tegemoetkoming zijn, zo melden Griekse media. Frankrijk zou een verplichting uit een eerdere overeenkomst over onder meer de aanschaf van een aantal Mirage 2000-5’s niet hebben nageleefd. Naast de gratis Falcon 7X krijgt Griekenland een jaar lang volledige ondersteuning en onderhoudstraining, en wordt er gedurende de eerste paar maanden een onderhoudstechnicus van Dassault in Griekenland gestationeerd. Het ondersteuningspakket heeft een geschatte waarde van 3,2 miljoen euro.

Er is ook een link met Nederland. Zoals te zien is op de onderstaande foto is het toestel al overgeschilderd in de livery van de Hellenic Air Force (HAF). De livery is onlangs aangebracht op Lelystad Airport. Op 3 september landde het toestel, dat voorlopig nog onder de oude Franse registratie F-HHED vliegt, in de Nederlandse polder. Op 19 oktober, anderhalve maand later, was het toestel klaar en vloog het terug richting Parijs. Intussen heeft het vliegtuig een reeks vluchten in het binnenland van Frankrijk gemaakt. De Falcon 7X wordt binnenkort aan Griekenland geleverd en zal daar voornamelijk voor VIP-vervoer gebruikt worden.

© Jan Bekker

Rafales

Vorig jaar maakte de Griekse premier Mitsotakis bekend forse investeringen te doen in Defensie. De spanningen tussen Turkije en Griekenland waren op dat moment tijdens een conflict over proefboringen naar olie- en gasvoorraden in de Middellandse Zee hoog opgelopen. Frankrijk koos in dat conflict openlijk de kant van de Grieken. Mitsotakis bevestigde dat de Griekse luchtmacht achttien Rafale-gevechtsvliegtuigen had besteld bij het Franse Dassault. Twaalf van de achttien straaljagers zijn afkomstig van de Franse luchtmacht. De toestellen worden sinds afgelopen zomer gespreid over een periode van twee jaar geleverd.