KLM Cityhopper en Embraer kondigen nieuwe samenwerking aan

Embraer en KLM Cityhopper maakten deze week bekend dat de twee bedrijven samen zullen werken op het gebied van onderdelen voor de E195-E2.

De partners kondigden tijdens MRO Europe, een groot evenement op het gebied van vliegtuigonderhoud, een zogeheten ‘Pool Program’ aan. “Als de luchtvaartmaatschappij met de grootste E-Jet-vloot in Europa heeft KLM Cityhopper hele hoge standaarden, met name op het gebied van beschikbaarheid van vliegtuigen, en veel ervaring met de operaties en het onderhoud van E-Jets,” zegt Johann Bordais, CEO van Embraer Services & Support.

Het omvangrijke onderhoudsprogramma zorgt ervoor dat maatschappijen niet hoeven te investeren in een grote voorraad van onderdelen, met alle kosten van dien. In plaats daarvan kunnen de maatschappijen gebruikmaken van Embraers netwerk van onderdelen-dienstverleners. Wereldwijd maken zo’n vijftig luchtvaartmaatschappijen gebruik van het programma.

In februari nam KLM Cityhopper haar eerste Embraer E195-E2, de ‘PH-NXA’, in ontvangst. Het toestel maakte toen eenzelfde reis van Brazilië naar Amsterdam. De PH-NXA was de eerste van zeven E195-E2’s die dit jaar aan KLM Cityhopper worden geleverd. De NXA is bovendien de vijftigste Embraer in de vloot van KLM. In totaal heeft KLM 25 vliegtuigen van het type besteld. Ten opzichte van de E190 is het nieuwe type stiller en zuiniger, en biedt het passagiers volgens KLM meer comfort en gemak. Aan boord van het toestel bevinden zich 132 stoelen, waarvan twintig in Business Class, acht in Economy Comfort en 104 in Economy.