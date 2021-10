Qantas haalt eerste A380 terug op Eerste Kerstdag

De eerste Qantas Airbus A380 keert op Eerste Kerstdag terug in Sydney.

Qantas heeft besloten om de terugkeer van de Airbus A380 nóg iets verder naar voren te halen. Eind augustus werd al bekend dat de Australische maatschappij 2022, een jaar eerder dan verwacht, vijf Superjumbo’s uit de woestijn zal halen. De eerste twee toestellen zouden vanaf juli worden ingezet, maar dat wordt nu april. Met Kerst zal een van de A380’s bovendien al terugkeren naar Sydney zodat de bemanning vast getraind kan worden.

“Onze klanten en bemanningsleden houden ervan om op de A380, ons vlaggenschip, te vliegen, dus het nieuws dat ze vanaf april volgend jaar weer naar Los Angeles zullen vliegen zal zeer welkom zijn,” vertelt Qantas-CEO Alan Joyce. “Slechts drie maanden geleden gingen we er nog vanuit dat deze vliegtuigen tot december 2023 in de woestijn zouden blijven staan. Dat is hoe snel alles kan veranderen, we zijn optimistisch over de vraag.”

Vanaf april 2022 zullen er twee A380’s tussen Sydney en Los Angeles vliegen. Drie andere A380’s zullen volgens de planning pas in november volgend jaar te zien zijn. “We hebben maandenlang gezegd dat de belangrijkste factor in het oplopen van internationale vluchten de quarantaineverplichtingen zijn. De beslissing van de overheid om, net als veel andere steden, de quarantaineplicht op te heffen voor volledig gevaccineerde reizigers betekent dat we deze vluchten vanaf Sydney veel eerder kunnen toevoegen dan anders het geval was geweest.”

De resterende vijf toestellen worden begin 2024 teruggebracht, al is het nog niet zeker of er tegen die tijd al genoeg vraag is. In de planning is in elk geval ruimte voor slechts tien van de twaalf toestellen, wat zou betekenen dat Qantas de overgebleven twee A380’s inderdaad zal uitfaseren.