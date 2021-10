Transavia mag nog 10 keer naar Marokko: ‘Niet genoeg’

Transavia mag van Marokko de komende dagen tien repatriëringsvluchten uitvoeren om gestrande reizigers terug naar Nederland te brengen.

Eerder deze week werd bekend dat er in verband met het coronavirus vanaf woensdag 20 oktober een vliegverbod geldt tussen Marokko en Nederland. Kort daarop liet Transavia weten dat ze genoodzaakt is de vluchten vanaf donderdag te annuleren. De maatschappij heeft nu groen licht gekregen van de Marokkaanse overheid om tien repatriëringsvluchten uit te voeren, al is dat waarschijnlijk niet genoeg. Transavia voert in deze periode van het jaar gemiddeld 22 vluchten naar Marokko per week uit vanaf Schiphol, Eindhoven en Rotterdam.

“Wij zetten ons in om onze passagiers terug naar NL te brengen. Het is zeer vervelend voor onze passagiers dat zij in onzekerheid hebben gezeten. We zijn dan ook blij dat we toestemming hebben gekregen van de Marokkaanse autoriteiten om tien vluchten uit te kunnen voeren,” vertelt Marcel de Nooijer, CEO van Transavia. Volgens hem zijn de tien vluchten echter niet genoeg: “Hoewel we weten dat dit niet genoeg zal zijn om iedereen terug naar huis te kunnen brengen, doen we er echter er alles aan om samen met onze passagiers naar oplossingen te zoeken.’

Transavia benadert actief passagiers die nog in het gebied verblijven. Met hen wordt ook gezocht naar alternatieve routes. De maatschappij roept passagiers die nog wel met Transavia zouden vliegen maar op een andere manier naar huis zijn gegaan op om via het servicecenter hun reis te annuleren. Op die manier kunnen de lege plekken worden gebruikt voor andere reizigers.

Vluchtschema