Vliegtuig verliest uitwerpselen boven tuin

Een Britse man kreeg afgelopen zomer een wel heel nare verrassing. Tijdens de nadering richting Heathrow zou een vliegtuig de menselijke uitwerpselen boven het huis zijn kwijtgeraakt. Zijn hele tuin, de tuinparasols en de man zelf zaten onder de ontlasting, vertelde een geschokt lokaal raadslid.

Het incident gebeurde afgelopen juli dicht bij de Britse plaats Windsor. Normaal wordt de ontlasting opgeslagen in speciale tanks in het toestel. Het is volgens het lokale raadslid, Karen Davies, niet de eerste keer dat er uitwerpselen vanuit vliegtuigen in de omgeving belanden. Maar dit incident was anders dan andere. De ontlasting was ditmaal vloeibaar, terwijl het bij andere situaties de massa bevroren was.

Volgens een ander raadslid, John Bowden, gaat het om “een kans van één op een miljard”. Hij verklaart dat het warme weer een rol zou hebben gespeeld. Daardoor zou het ijs gesmolten zijn. De raadsleden hopen dat geen enkele inwoner dit ooit nog hoeft mee te maken. Welk vliegtuig of maatschappij dit incident veroorzaakt heeft is niet bekend.