Waar blijft de Boeing 777X?

Het zou na de 787 hét nieuwe paradepaardje van Boeing moeten worden: de 777X. De nieuwste versie van de succesvolle Triple Seven zou in eerste instantie in 2019 aan de eerste klant afgeleverd worden. Deze datum is inmiddels verschillende malen opgeschoven. Momenteel is de verwachting dat de eerste Boeing 777X in 2024 in actie komt. Maar waarom is het vliegtuig nog niet geleverd aan verschillende klanten en is de datum in 2024 wel realistisch?

Begin

De Boeing 777X moest de inmiddels verouderde 777’s vervangen en een extra antwoord zijn op de Airbus A350. Dat toestel vloog voor het eerst in 2013. Boeing besloot kort daarop te beginnen met het ontwikkelen van een tegenhanger en koos er daarbij voor de bestaande 777-serie uit te breiden met twee nieuwe versies, de 777-8 en 777-9. In 2015 werd het design vastgelegd en kon de ontwikkeling echt beginnen. Het eerste testvliegtuig zou eind 2017 de lucht in moeten gaan. In werkelijkheid gebeurde dat pas in januari 2020.

Problemen

Al tijdens de testen op de grond kwamen er gebreken aan het licht. Een van deze testen bestond uit een druktest, waarbij de hele drukcabine werd getest. Gedurende de proef bezweek een vrachtdeur onder de druk. Dat zorgde al voor vertraging in het certificeringsproces. Toch zijn niet alle problemen aan Boeing te verwijten. Ook de enorme motoren van de 777X kenden problemen tijdens de ontwikkeling. De ontwikkeling GE9X bleek meer tijd te vergen dan oorspronkelijk de bedoeling was..

Ook tijdens de testvluchten in 2020 kwamen verschillende problemen aan het licht. Een groot incident vond plaats tijdens een vlucht op 8 december 2020 vanwege een “uncommanded pitch event”. Dat zorgde ervoor dat de neus van het toestel abrupt omhoog of omlaag bewoog zonder input van de piloten. Gegeven de 737MAX-geschiedenis baarde dit de autoriteiten zorgen met als gevolg dat het certificeringsproces opnieuw vertraging opliep. Ook de pandemie deed geen goed aan de situatie.

B777X met GE9X motoren © Boeing

Productie van een 777X – ©Boeing

©Boeing

©Boeing

Uitstel

Uiteindelijk werd de afleveringsdatum ook uitgesteld van de oorspronkelijk geplande datum in 2019 tot vooralsnog 2023 à begin 2024. De negen verschillende klanten moeten vooralsnog wachten op meer duidelijkheid vanuit de vliegtuigbouwer. Dit tot grote ergernis van de grootste klant, Emirates. De maatschappij heeft al in 2014 een bestelling geplaatst voor 115 machines die de oudere 777’s moeten vervangen. De totale wachttijd zou voor Emirates nu kunnen oplopen tot wel tien jaar.

Haalbaar?

Begin dit jaar werden nog twee nieuwe toestellen aan de testvloot toegevoegd. Daarmee beschikt de fabrikant nu over vier vliegtuigen die het certificeringstraject moeten afwerken. In juni liet Boeing doorschemeren dat de verwachte eerste leveringsdatum met drie jaar is uitgesteld. Dit kwam door de verschillende incidenten tijdens de testvluchten. Met de nasleep van de pandemie en de aanhoudende problemen van de 737 MAX en de 787 Dreamliner is het nog maar de vraag of de testfase van de 777X voor de thans beoogde datum doorlopen kan worden.

Dubai Airshow

Het vliegtuig zal waarschijnlijk haar eerste grote publieke verschijning maken op de Dubai Airshow die halverwege november plaatsvindt. Daar zou de 777X in 2019 mogelijk al een verschijning maken, maar door een motorprobleem ging dat niet door. Verder is de Dubai Airshow van dit jaar de eerste belangrijke (commerciële) vliegshow die sinds het begin van de coronapandemie plaatsvindt. De eerder geplande vliegshows in Farnborough en Parijs werden daardoor afgelast. In het licht van de Dubai Airshow komt Boeing ook met de aankondiging dat het het testprogramma inmiddels voorspoedig verloopt. Volgens de marketing-directeur Randy Heisey moet het vliegtuig over twee jaar tijd klaar zijn voor de eerste klanten. Of deze datum wordt gehaald zal de tijd uitwijzen.