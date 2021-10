Laatste Nederlandse KDC-10 vertrokken | Foto’s en video

De laatste KDC-10 van de Koninklijke Luchtmacht is vanochtend uit Eindhoven vertrokken. Bekijk hier de beelden.

Bijna dertig jaar vloog de Koninklijke Luchtmacht met de McDonnell Douglas KDC-10. Vandaag is de laatste naar haar nieuwe eigenaar vertrokken. Daarmee komt tevens een einde aan het tijdperk van grote driemotorige jets in Nederland. Beide KDC-10’s kwamen eind 1995 in dienst bij de Koninklijke luchtmacht. Het toestel was met afstand het grootste vliegtuig dat de luchtmacht tot dan toe in dienst heeft gehad.

© Bram van der Sluis

Vervanging van de KDC-10

In plaats van ‘eigen’ tankers aan te schaffen ter vervanging van de KDC-10, heeft Nederland gekozen om samen te werken met een aantal Europese partners. Samen met onder meer Duitsland, België, Noorwegen en Tsjechië worden negen A330 MRTT (Multi Role Tanker Transport)-toestellen aangeschaft. Vijf hiervan zullen op Eindhoven worden gestationeerd. Inmiddels hebben drie A330 tankers al Eindhoven als thuisbasis. De komst van de A330-toestellen en het vertrek van de laatste KDC-10 betekent een definitief einde voor de ‘wide body three holers’ in Nederland.

Laatste ‘fly by’ bij het vertrek van de KDC-10 vanaf Eindhoven © Leonard van den Broek

