Leeuwarder F-35’s voor het eerst naar Amerika

Vrijwel alle Nederlandse F-35’s die op Leeuwarden zijn gebaseerd, vertrekken vandaag voor enkele weken naar Amerika. Acht van de tien toestellen vertrekken naar de vliegbasis Edwards in Californië, in het kader van verplaatsingsoefening ‘Frisian Lightning III’.

De oefening is de laatste grote horde op weg naar ‘Initial Operational Capability’ (IOC), initiële uitzendcapaciteit. Het is de bedoeling dat de Nederlandse F-35’s eind van dit jaar deze IOC-status behalen. Vier toestellen moeten dan gedurende korte tijd uitgezonden kunnen worden voor een operationele inzet, elders in de wereld. Vorig jaar oefenden vier F-35’s al een tijd vanaf Volkel, ook als voorbereiding op de IOC-status.

Tegelijkertijd met de F-35’s, vertrekt ook de laatste KDC-10 naar Amerika. Niet om deel te nemen aan een oefening, maar op weg naar haar nieuwe eigenaar. Waarschijnlijk zal het transportvliegtuig tijdens haar laatste vlucht vanaf Eindhoven nog functioneel worden ingezet. Voor zover bekend zal de KDC-10 personeel en materieel vervoeren van het Leeuwarder 322 squadron naar Amerika vervoeren.

Volgens de Amerikaanse luchtmacht maken de acht F-35’s een tussenstop op de vliegbasis Burlington (Vermont), aan de Amerikaanse oostkust. Woensdag vliegen de toestellen dan door naar Edwards in Californië.

“We gaan tijdelijk oefenen vanaf de vliegbasis Edwards met onze F-35’s om de Initial Operational Capable (IOC) status te kunnen behalen. Het is ons F-35 IOC eindexamen. Vanwege de enorme afstand tussen Nederland en de Verenigde Staten, hebben we een tussenstop nodig om de vliegers de broodnodige rust te gunnen. We prijzen ons gelukkig dat onze NAVO bondgenoten in Vermont bereid zijn om ons te ontvangen. Ze ondersteunen op deze manier deze belangrijke oefening ,” zo werd luitenant-kolonel Guido Schols, commandant van 322 squadron, geciteerd.