Boeing ziet grote kansen in Afrika: ‘400 miljard’

Boeing ziet grote kansen liggen in Afrika. Het bedrijf schat de waarde van de Afrikaanse markt op 400 miljard dollar, een kleine 350 miljard euro.

In de Commercial Market Outlook (CMO) van 2021, een lange termijnverwachting die Boeing onlangs heeft gepubliceerd, blikt de Amerikaanse vliegtuigbouwer vooruit op de ontwikkelingen op de Afrikaanse vliegmarkt tot 2040. Het bedrijf verwacht de komende twintig jaar een gemiddelde jaarlijkse economische groei van drie procent, verspreid over het Afrikaanse continent. En met economische groei komt meer vraag naar vluchten. Boeing heeft dan ook grote verwachtingen van Afrika.

Het bedrijf verwacht dat de continentbrede vloot van commerciële vliegtuigen de komende twee decennia zal stijgen naar 1.560 toestellen. In de periode tot aan 2040 zullen er 1.030 nieuwe vliegtuigen nodig zijn. De marktpotentie op het gebied van nieuwe vliegtuigen wordt door Boeing geschat op ongeveer 160 miljard dollar, een kleine 140 miljard euro. Daarnaast zijn er ook ondersteunende onderhouds- en reparatiediensten nodig, wat de waarde van de markt op zo’n 400 miljard dollar zal brengen.

“Afrika heeft gezonde groeikansen op het gebied van reizen en toerisme, die samenvallen met de toenemende verstedelijking en stijgende inkomens,” zegt Randy Heisey, Boeings marketing-manager in het Midden-Oosten en Afrika. “Afrikaanse luchtvaartmaatschappijen staan er goed voor om het toenemende verkeer tussen regio’s op te vangen, en kunnen marktaandeel winnen door diensten aan te bieden die passagiers op een efficiënte manier met elkaar verbinden en handel binnen het continent mogelijk maken.”

Voorspellingen Afrikaanse luchtvaartsector

Concreet doet Boeing voor de periode tot 2040 de volgende voorspellingen voor de Afrikaanse luchtvaartindustrie:

De vloten van Afrikaanse maatschappijen zullen met 3,6 procent per jaar groeien om de toenemende passagiers- en vrachtaantallen op te vangen.

Meer dan 70 procent van alle nieuwe commerciële vliegtuigen op de Afrikaanse markt zullen narrowbodies zijn. Deze 740 vliegtuigen moeten binnenlandse en regionale groei aanwakkeren. Daarnaast verwacht Boeing dat er 250 nieuwe widebodies nodig zullen zijn die zowel passagiers als vracht kunnen vervoeren.

80 procent van alle nieuwe toestellen zullen als uitbreiding op de bestaande vloot worden aangeschaft, zo verwacht Boeing. De overige twintig procent bestaat uit vliegtuigen die verouderde toestellen moeten vervangen.

Verder verwacht Boeing dat er de komende twee decennia 19.000 nieuwe piloten, 20.000 extra onderhoudstechnici en 24.000 bemanningsleden nodig zijn.

Om de marktwaarde daadwerkelijk om te zetten in bestellen zal Boeing het vertrouwen van de maatschappijen (en de passagiers) moeten winnen. Na het dodelijke ongeval met een 737 MAX van Ethiopian Airlines in maart 2019 leek dat vertrouwen, niet in de laatste plaats onder passagiers, ver te zoeken. Toch besloot een kleine twee jaar later vast te houden aan het geplaagde toestel. Ook andere Afrikaanse maatschappijen lijken vertrouwen te houden in het vliegtuig. Ondertussen timmert concurrent Airbus echter ook hard aan de weg, dus of Boeing ‘de strijd om Afrika’ uiteindelijk weet te winnen zal de tijd moeten leren.