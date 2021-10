Emirates op zoek naar duizenden nieuwe medewerkers

Emirates is het komende halfjaar op zoek naar meer dan 6.000 nieuwe medewerkers.

Nu de coronarestricties wereldwijd grotendeels zijn of worden versoepeld gaan steeds meer luchtvaartmaatschappijen weer op zoek naar personeel. Zo ook Emirates, en niet bepaald kleinschalig. De maatschappij hoopt vanwege de toenemende passagierscijfers de komende zes maanden zesduizend nieuwe medewerkers te werven. Concreet is het bedrijf op zoek naar extra cabine- en grondpersoneelsleden, piloten en technische specialisten.

“Emirates heeft altijd centraal gestaan ​​in de groei van Dubai. Onze behoefte aan 6.000 extra operationele medewerkers toont het snelle herstel van de economie van Dubai en zal leiden tot kansen en andere positieve ontwikkelingen bij verschillende andere bedrijven, waaronder die in de consumenten-, reis- en toerismesector,” vertelt CEO van Emirates Sjeik Ahmed bin Saeed Al Maktoum. “We hebben onze activititeiten voorzichtig hersteld in overeenstemming met de heropening van de grenzen en het gemak van reisprotocollen. Met de positieve tekenen in het economisch herstel en de aanhoudende groei van de vraag, hopen we vanaf medio 2022 terug te keren naar waar we waren vóór de pandemie.”

Emirates heeft inmiddels 90 procent van haar netwerk hersteld en hoopt aan het einde van dit jaar weer op 70 procent van de capaciteit voor de pandemie te zitten. Om de toenemende vraag op te vangen worden er op verschillende routes meer vluchten uitgevoerd en wordt voor extra capaciteit ook de Airbus A380 weer ingezet.