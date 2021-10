Schiphol eerste luchthaven die grootschalig duurzaam wil taxiën

Duurzaam taxiën moet uiterlijk in 2030 in Nederland de standaard zijn. Dat stelt een consortium van verschillende partijen in de Nederlandse luchtvaart, waaronder Schiphol en KLM.

Samen met de Luchtverkeersleiding (LVNL), KLM, Transavia, Corendon, Dnata en KLM Ground Services presenteerde Schiphol deze week een stappenplan om van duurzaam taxiën de standaard te maken. Uiterlijk in 2030 moet deze nieuwe vorm van taxiën de standaardprocedure zijn op heel Schiphol. Dat moet zorgen voor een sterke vermindering in de CO2-, stikstof- en ultrafijnstof-uitstoot die op dit moment nog gepaard gaat met het taxiproces.

Tijdens het duurzame taxiën worden vliegtuigen van en naar de start- en landingsbaan gebracht door een speciaal sleepvoertuig. De vliegtuigmotoren blijven voor het grootste deel uit. Om deze nieuwe procedure te realiseren zijn volgens Schiphol ingrijpende aanpassingen aan infrastructuur, processen en techniek nodig. Daar komt bij dat Schiphol de eerste luchthaven ter wereld is die duurzaam taxiën op grote schaal wil inzetten.

Stappenplan

De eerste stap van de roadmap die de sector gepresenteerd heeft wordt volgend jaar gezet. Twee TaxiBot-sleepvoertuigen zullen medio 2022 in gebruik worden genomen op Schiphol om een deel van de vliegtuigen duurzaam van en naar de Polderbaan te laten taxiën. Het is de tweede proef die uitgevoerd wordt op de luchthaven en een onderdeel van het Europese ALBATROSS-project, dat als doel het ontwikkelen en demonstreren van duurzamere vliegoperaties heeft. Bestaande oplossingen en technieken moeten daarbij worden toegepast om brandstof te besparen.

Vorig jaar bleek al dat duurzaam taxiën op Schiphol gemiddeld een halvering van het brandstofverbruik oplevert. Gezien de langere afstand kan dat bij de Polderbaan oplopen tot een besparing van 65 procent. Als de tweede proef nu ook een succes is zal overgegaan worden naar een standaardproces waarbij bepaalde vliegtuigtypen van een aantal luchtvaartmaatschappijen duurzaam zal taxiën van en naar de Polderbaan. In de komende jaren zal dat aantal vliegtuigen toenemen, waardoor over vier jaar naar verwachting achttien procent van alle vluchten duurzaam taxiet. Vanaf 2025 moet de technologie ook worden ingezet voor andere start- en landingsbanen.

Om duurzaam taxiën van en naar de Polderbaan structureel mogelijk te maken, worden op Schiphol al infrastructurele aanpassingen voorbereid. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om markeringen die ervoor zorgen dat vliegtuigen op de juiste plek kunnen stoppen zodat ze aan of van het sleepvoertuig gekoppeld kunnen worden. Ook moeten er wegen verbreed worden, zodat de speciale voertuigen zonder vliegtuig van en naar de Polderbaan kunnen voorafgaand aan of na uitvoering van het slepen, zonder hierbij (taxiënd) verkeer te hinderen. Tegelijkertijd werken leveranciers van het speciale sleepvoertuig aan een verbeterde en uitstootvrije variant, elektrisch of op waterstof.