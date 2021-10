‘KLM komt deze week met nieuws voor Embraer-piloten’

Deze week moet bekend worden of de KLM-piloten die op de Embraer vliegen in een andere loonklasse ondergebracht gaan worden, meldt de Telegraaf.

Al lange tijd zijn KLM en de Vereniging Nederlandse Verkeersvlieger (VNV) in gesprek over de salarissen en werktijden van Embraer-piloten. De Embraer 195-E2 moet de vervanger worden van de Boeing 737. ‘’Met de uitfasering van de 737-700 en de infasering van de E2 de komende jaren, dalen de operationele kosten voor KLM omdat het toestel veel zuiniger is. De beloning van de vliegers is net als bij andere luchtvaartmaatschappijen gekoppeld aan het aantal stoelen, en die blijven met deze vervanging gelijk”, zegt een woordvoerder van VNV tegen de Telegraaf.

Onderhandelingen cao

Ondanks dat VNV aangaf dat er geen stakingen volgen indien voor 31 oktober geen nieuwe werkafspraken zijn gemaakt, schrijft de Telegraaf dat in dat scenario vier nieuwe E2-toestellen aan de grond moeten blijven staan. Daarmee zijn de onderhandelingen overigens nog niet afgelopen. De KLM-piloten leverden tijdens de coronacrisis twintig procent loon in. Na 31 oktober gaat de VNV in gesprek over de cao.

Daarnaast speelt het loonoffer volgens Rob Swankhuizen van de Nederlandse Vakbond van Luchtvaarttechnici ook bij andere banen een rol. ‘’De komende jaren gaan veel technici met pensioen. Buitenlandse krachten aantrekken is lastig, omdat technici achter de douane werken en geen verklaring van goed gedrag krijgen. KLM zal jongere mensen moeten aantrekken en opleiden, maar daar speelt dat loonoffer weer.”

Joost van Doesburg van de FNV geeft aan dat op de grond ook gekampt wordt met een krappe arbeidsmarkt. ‘’Er is niet voldoende werk om iemand een volwaardige werkdag van acht uur te bieden omdat er nog niet voluit gevlogen wordt. Werknemers uit deze groep krijgen die werkdag wel bij bijvoorbeeld PostNL of bij een distributiecentrum. Daar verdienen ze ook nog meer”, licht hij toe.

KLM wil studenten inzetten

KLM merkt op dat het vinden van personeel lastiger is dan voorheen, maar heeft vooralsnog geen problemen. ‘’Dat zien we ook op het platform en bij de bagage. Het lukt ons nog steeds om nieuwe uitzendkrachten te vinden voor bagage en platform binnen de eisen die KLM daarvoor stelt. Dat blijft een uitdaging in deze arbeidsmarkt.’’

Naast uitzendkrachten wil de maatschappij ook studenten inzetten. ‘’In algemene zin merken we dat mensen nog steeds graag voor KLM op de luchthaven willen werken. Het is een enorm divers bedrijf met veel verschillende mogelijkheden voor werknemers. Zij kunnen het verschil maken op belangrijke thema’s als innovatie en duurzaamheid’’, besluit de woordvoerder van KLM.