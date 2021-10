Nederland focust op waterstof-elektrisch aangedreven vliegtuig

ZeroAvia, Royal Schiphol Group en stichting Rotterdam The Hague Innovation Airport hebben een samenwerkingsovereenkomst gesloten om de eerste emissievrije commerciële luchtvaartroute ter wereld uit te voeren.

Het doel is om in 2024 een vlucht van de Rotterdamse luchthaven naar Londen uit te voeren. Het vliegtuig dat ontwikkeld wordt door ZeroAvia, moet volledig op waterstof gaan vliegen. In totaal kunnen er negentien mensen in. Eerder voerde het Nederlands Lucht- en Ruimtevaart Centrum (NLR) een testvlucht uit met een elektrisch toestel.

Sergey Kiselev, Head of Europe bij ZeroAvia, richt zich op de toekomst. “Deze deal betekent dat je in slechts drie jaar tijd aan boord van een vlucht moet kunnen stappen en de reis van een uur tussen het Verenigd Koninkrijk en Nederland moet kunnen maken zonder je zorgen te hoeven maken over de impact op het klimaat. Samen met partners als Royal Schiphol Group maken we in de eerste helft van dit decennium echte emissievrije vluchten voor passagiers’’, geeft hij aan.

© Rotterdam The Hague Airport

ZeroAvia ontwikkelt vliegtuig

ZeroAvia focust zich in de ontwikkeling van het vliegtuig op een waterstof-elektrische aandrijflijn. Dit zijn waterstofbrandstofcellen om elektrische motoren voort te stuwen. De enige uitstoot van het vliegtuig is waterdamp. Daarnaast brengt deze duurzame manier van vliegen lagere kosten met zich mee. Dat kan in de toekomst positieve effecten hebben op luchtvaartmaatschappijen, luchthavens en passagiers.

Samen met Royal Schiphol Group werkt ZeroAvia aan de ontwikkeling van het tanken op luchthavens. Daarnaast focussen de twee bedrijven zich onder meer op commercie en infrastructuur. De partijen zijn in ‘gevorderde’ gesprekken met luchtvaartmaatschappijen om een operator voor de route te vinden.

© Rotterdam The Hague Airport

Positieve reacties op plan

Ron Louwerse, CEO van Rotterdam The Hague Airport, kijkt uit naar deze ambitie van ZeroAvia, Rotterdam The Hague Innovation Airport en Royal Schiphol Group. “Het aan boord gaan bij een emissievrije vlucht van Rotterdam naar Londen is slechts het begin van duurzame luchtvaart en wordt mogelijk gemaakt door te pionieren en innovatie in de sector aan te jagen. Met Nederland als proeftuin van luchtvaart versterken we de concurrentie- en kennispositie en het vestigingsklimaat.’’

Ook directeur van Stichting Rotterdam The Hague Innovation Airport, Miranda Janse, is positief gestemd. “Deze samenwerking markeert een belangrijke mijlpaal en brengt de operationele expertise van de waterstofvlucht in de praktijk in Nederland’’, licht ze toe.