Oostwold Airshow opnieuw uitgesteld

Liefhebbers van historische warbirds en spectaculaire vliegdemo’s moeten hun geduld nog een jaar langer op de proef stellen. De laatste vliegshow in 2019 trok maar liefst 25.000 bezoekers. De volgende editie van de ‘Oostwold Airshow’ staat nu op de kalender voor 28 en 29 mei 2023.

De organisatie verwacht dat de kans groot is dat je ook in 2022 grotere evenementen in Nederland alleen met een coronatoegangsbewijs kunt bezoeken. Iedere bezoeker van 13 jaar en ouder, bij evenementen binnen en buiten waar geen 1,5 meter afstand gegarandeerd wordt, moet bij de ingang gecontroleerd worden. Bij een airshow, waar geen sprake is van vaste zitplaatsen en geen doorstroom is van bezoekers, blijft een coronatoegangsbewijs dus nodig.

© Koos Boertjens

Evenement waar iedereen welkom is

Organisator Tom van der Meulen: “We kunnen niet garanderen dat het publiek tijdens ons drukbezochte evenement onderling voldoende afstand kan houden. Dat betekent dat we iedereen aan de poort moeten gaan controleren. Iets wat ik als organisator niet mee wil maken. De onzekerheid dat we ook volgend jaar nog met beperkende maatregelen te maken hebben heeft een belangrijke rol gespeeld. Natuurlijk begint het steeds meer te kriebelen. Ik kijk er reikhalzend naar uit om eindelijk weer een fantastisch evenement neer te kunnen zetten. Maar dan wel voor iedereen”, licht hij toe in gesprek met Up in the Sky.

Van der Meulen geeft aan dat de organisatie de ‘Oostwold Airshow’ lang voor zich uit geschoven heeft. ‘’Eigenlijk hadden we verwacht en gehoopt dat we volgend jaar weer een mooi evenement zouden gaan organiseren. De knoop is nu al doorgehakt mede omdat we als organisatie de laatste tijd al verschillende vragen kreeg, met name uit de verblijfssector. Daarnaast willen we ook duidelijkheid geven aan onze bezoekers, standhouders en marketingpartners dat we vanaf nu inzetten op de 11e editie van de ‘Oostwold Airshow’ op 28 en 29 mei, Pinksteren 2023.”

© Koos Boertjens

Doorgaan ‘Leaseweb Texel Airshow’ en ‘Luchtmachtdagen’ onzeker

De 13e editie van de Leaseweb Texel Airshow staat nog steeds op de kalender voor 6 augustus 2022. Het evenement is voor Nederlandse begrippen uniek en vindt drie keer per jaar plaats. Organisator Ed de Bruijn laat weten dat er vandaag een vergadering plaatsvindt waarbij het niet ondenkbaar is dat er besloten wordt dat ook dit evenement met een jaar wordt uitgesteld.

De Luchtmachtdagen van 2021 op Vliegbasis Gilze-Rijen gingen eerder dit jaar niet door wegens de aanhoudende coronacrisis. Of de luchtvaartshow van defensie volgend jaar plaats vindt, is nog steeds niet duidelijk. Defensie meldt dat het te vroeg is om daar uitsluitsel over te geven. De laatste keer, in 2019, trok het schouwspel, verdeeld over twee dagen, 240.000 bezoekers.