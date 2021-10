Elbers: Een gezamenlijk pad ontwikkelen

Pieter Elbers laat nog weinig los over de vlootvernieuwing. De topman van KLM staat open voor zowel Airbus als Boeing. En wat betreft duurzaamheid ziet hij verschillende mogelijkheden.

Beide vliegtuigbouwers hebben voor- en nadelen. ‘’De komende maanden nemen wij een besluit. Wij hebben geen voorkeur. Natuurlijk, omdat wij al Boeing vliegen, heeft het voordelen te kiezen voor de MA: training van piloten, onderhoud. Een keuze voor Airbus stelt ons voor operationele uitdagingen, maar die hebben anderen ook overwonnen. Airbus zou ook goed kunnen’’, zegt de CEO in gesprek met NRC.

Duurzaamheid

Tijdens de jaarvergadering van de International Air Transport Association (IATA) in Boston gaven luchtvaartmaatschappijen aan vanaf 2050 klimaatneutraal te willen zijn. Volgens Elbers een goede keuze. ‘’Het kan altijd anders. Het is belangrijk dat nu alle maatschappijen de schouders eronder zetten.”

Een aantal jaar geleden had de topman van KLM niet geloofd dat dit doel door maatschappijen gesteld werd. ‘’In de luchtvaart hebben wij de neiging eerst zekerheden te zoeken en daarna de oplossingen uit te dragen. Maar op het gebied van duurzaamheid zijn er een heleboel unknowns: de verkrijgbaarheid van duurzame brandstof, elektrisch vliegen, vliegen op waterstof.”

Over kerosinetaks is Elbers niet te spreken. ‘’Ik stoor me aan de gedachte: ‘Als we ze niet aansporen, dan doen ze niks.’ We moeten een gezamenlijk pad ontwikkelen. Luchtvaartmaatschappijen, vliegtuigfabrikanten, brandstofproducenten en overheden. Ik zou willen dat de EU meer naar China en de VS keek. Die overheden investeren volop in duurzaamheid.”

Elbers sluit elektrisch vliegen uit

De sustainable aviation fuel (SAF) moet 65 procent bijdragen aan de CO2-reductie in 2050. Voorbeelden daarvan zijn biokerosine (frituurvet) en synthetische kerosine (groene elektriciteit uit waterstof). Met die laatste is Nederland bezig en is het doel om in 2024 voor de eerste keer een commerciële vlucht op waterstof tussen Rotterdam The Hague Airport en Londen uit te voeren. Maar wat komt er na de SAF? Hoewel er (minder) CO2 vrijkomt, wordt er alsnog ‘gewone’ kerosine bijgemengd. ‘’In alle eerlijkheid: er zijn veel unknowns. Met name voor de langere vluchten is SAF nu de enige optie’’, aldus Elbers die volledig elektrische vliegen uitsluit.

De CEO begrijpt er niets van dat er al al meer dan twintig jaar zonder succes wordt gepraat over een Single European Sky (SES). Wie van Amsterdam naar Zürich vliegt, een afstand van 614 kilometer, moet slalommen rond acht militaire luchtruimen. Dat leidt tot 220 kilometer omvliegen en het gebruik van 920 liter extra brandstof. “In Europa gingen wij naar één munt. Dan moet je toch ook naar één luchtruim kunnen? De Commissie moet het streven naar één Europees luchtruim opnemen in haar klimaatplannen. De milieuwinst ligt voor het oprapen, maar komt er niet door politiek gedoe in de EU”, maakt Elbers kenbaar.