Dreamliner nieuw kostenkind voor Boeing

Boeing verwacht dat de problemen met Dreamliner het bedrijf omgerekend 862 miljoen euro gaan kosten. Dat blijkt uit resultaten van het derde kwartaal.

Sommige onderdelen zouden jarenlang ondeugdelijk zijn geproduceerd. Enkele titaniumonderdelen waren zwakker dan zou moeten. Maandelijks bouwt Boeing twee Dreamliners. “We blijven de problemen onderzoeken en blijven samenwerken met toezichthouder FAA om de leveringen weer op gang te brengen”, schrijft de Amerikaanse vliegtuigbouwer in het rapport.

Problemen met Dreamliner

Luchtvaartmaatschappijen kunnen vanaf juli dit jaar al geen nieuwe Dreamliners meer ontvangen. Het ene probleem was nog niet verholpen of het andere diende zich aan. Eind vorig jaar stopten de leveringen van de Boeing 787’s wegens elektrische problemen. In mei was het opnieuw raak. Toen moesten de toestellen aan de grond blijven staan vanwege technische problemen. In juli deden zich opnieuw problemen voor met “rimpels” in het voorste drukschot (onderdeel van de drukcabine in de neus. red) van het vliegtuig. Mogelijk moet Boeing compensatie gaan betalen aan luchtvaartmaatschappijen die geconfronteerd zijn met almaar verder oplopende vertragingen bij de levering van de door hen bestelde vliegtuigen. Ook KLM maakt deel uit van de wachtenden. De Nederlandse maatschappij was in september in gesprek met Boeing over een nieuwe leverdatum.

Het is niet de eerste keer dat zich problemen voordoen met de Dreamliner. Oorspronkelijk was de planning om in mei 2008 operationeel te gaan, maar door diverse vertragingen kwam het pas drie jaar later tot de typegoedkeuring. Vervolgens rolde het nieuwe paradepaardje in rap tempo de fabriek uit. Maar het geluk zat de machine en de maatschappijen die erop waren aangewezen niet mee: op 16 januari 2013 kregen alle Dreamliners een vliegverbod wegens een mogelijk brandrisico met lithiumbatterijen. Twee maanden later volgde van de kant van de FAA goedkeuring toen Boeing verbeterde batterijen voor de 787 introduceerde, maar pas op 27 april konden de commerciële vluchten worden hervat. Omdat in diezelfde periode zich een waslijst aan problemen voordeed met de op dat moment nieuwe hogesnelheidslijn FYRA, deelde het satirische online nieuwsmagazine De Speld zelfs een prik uit richting de bouwers van het door pech geplaagde vliegtuig en het eveneens door malheur achtervolgde treinstel. In juni 2019 kwamen problemen met het blussysteem van de motor aan het licht bij meerdere Boeing 787’s. Echter, sinds de introductie van de Dreamliner in 2011 is dit widebody toesteltype nooit betrokken geweest bij een groot ongeluk.

Nettoverlies Boeing

Door de huidige problemen met de Dreamliner loopt het kostenplaatje bij de Amerikaanse vliegtuigbouwer hoog op. Hoewel Boeing afgelopen kwartaal 183 miljoen dollar boekte, kampt het bedrijf in het derde kwartaal met een nettoverlies van 132 miljoen dollar. In totaal leverde Boeing 85 vliegtuigen aan luchtvaartmaatschappijen. Vooral de 737 MAX-toestellen vonden gretig aftrek, het toestel dat jarenlang aan de grond moest blijven staan wegens zeer grote problemen die in een tweetal gevallen zelfs tot het verongelukken van dit vliegtuigtype leidden.