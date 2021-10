Piloten A380 Emirates in verwarring gebracht na landing

Vliegers van een Airbus A380 van Emirates kwamen na de landing in Toronto (Canada) voor een verrassing te staan.

Vlucht EK241 was opgestegen vanuit Dubai International Airport en landde circa veertien uur later op Toronto Pearson International Airport. Daarna ging de massaal door Emirates gebruikte machine op weg naar de gate, maar over welke dat moest zijn ontstond consternatie tussen de piloten en de luchtverkeersleiding. De gate die de flight crew kreeg aangewezen was volgens hen niet de juiste, blijkt uit een video van VASAviation.

Piloten raken verward door instructie van de luchtverkeersleiding.

De verkeersleiding gaf aan dat het vliegtuig van Emirates moest parkeren bij gate C34. Deze toewijzing was echter ongebruikelijk. Behalve deze opmerkelijke toewijzing, trokken de piloten de aangewezen taxibanen op weg naar de gate ook in twijfel. “Mijn papieren laten zien dat de taxibanen in die richting allemaal rood zijn voor ons, niet goedgekeurd. De C-gate is niet goedgekeurd voor ons. We gaan een follow-me [en] wing walkers nodig hebben als u wilt dat we daar parkeren’’, weerspreekt een van de vliegers.

Emirates A380 komt tot stilstand

Normaal gesproken parkeert de A380 van Emirates op Toronto Airport bij terminal 1. De C-gates behoren echter tot terminal 3. De piloten besloten het toestel stil te zetten totdat duidelijk werd waarom ze bij gate C34 zouden moeten parkeren. Uiteindelijk liet de verkeersleiding weten dat gate C34A geschikt is voor de A380, tenzij er een toestel naast staat.

Als de A380 de route voortzet richting de toegewezen gate, komt de verkeersleiding met de verklaring waarom het vliegtuig van Emirates niet gewoon bij terminal 1 kan parkeren. “Ze wilden jullie daar ook hebben, en ik denk dat ze dat gewoon doen vanwege de congestie voor internationale aankomsten.’’