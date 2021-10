‘Wanhopige’ reizigers betalen drie keer zoveel voor ticket

Na 8 november is het weer mogelijk om tussen Verenigd Koninkrijk en Verenigde Staten te reizen. De prijzen van een ticket rijzen echter de pan uit, meldt The Independent.

Voor een enkele reis met Virgin Atlantic van Londen Heathrow naar New York JFK in Economy Class betaalt de reiziger 1.740 pond. Voor een retourvlucht, een week later, komt het totale prijskaartje uit op 2.144 pond. Daarentegen is British Airways ietwat goedkoper. De maatschappij rekent voor die vlucht tien pond minder. Maak je diezelfde retourvlucht een week later, dan betaal je 995 pond.

Het is opmerkelijk dat in november de prijzen bijzonder hoog zijn. Normaal gesproken valt deze maand binnen het laagseizoen, omdat er bijvoorbeeld geen schoolvakanties zijn. Echter, doordat de grens tussen beide landen na sluiting wegens de coronamaatregelen weer open is zouden ‘wanhopige’ reizigers bereid zijn twee of drie keer zoveel te betalen voor een ticket om hun geliefden te zien. Daarnaast keert ook een aantal mensen terug naar huizen die twintig maanden leeg hebben gestaan.

Uitverkochte vluchten

Dat de reizigers bereid zijn meer geld neer te leggen voor een ticket blijkt wel uit het aantal verkochte tickets. Voor vluchten tussen Londen Heathrow en Miami Airport (vanuit Verenigd Koninkrijk naar Verenigde Staten) zouden op 8 november geen stoelen meer beschikbaar zijn. Dat geldt ook voor de route Manchester-Orlando waarvoor tussen 8 en 11 november geen tickets meer verkrijgbaar zijn.

Ticketprijzen dalen

Echter, het is niet zo dat de prijzen vanaf nu zo hoog blijven. Een week later betaalt de reiziger bijvoorbeeld tussen Heathrow en New York 352 pond voor een retour. Bij British Airways zijn de passagiers iets goedkoper uit dan bij Virgin Atlantic: mensen moeten voor een retourticket 337 pond neerleggen. Voor beide maatschappijen geldt een verblijf van een week. Later in november kost een vlucht van Heathrow naar Miami met British Airways 395 pond. Begin december betalen reizigers voor een reis vanuit Heathrow naar Los Angeles 372 pond voor een retour in Economy Class.