Groene cijfers voor KLM in afgelopen kwartaal

KLM sluit het derde kwartaal af met operationele winst. Het is voor het eerst sinds de corona-uitbraak dat het bedrijf een kwartaal afsluit met winst. Vorig jaar maakt het bedrijf nog 234 miljoen euro verlies in hetzelfde kwartaal. Nu zijn er weer groene cijfers te zien.

De maatschappij boekte een operationele winst van 168 miljoen euro. Dit is inclusief de resultaten van KLM’s dochterondernemingen KLM Cityhopper, Transavia en Martinair Cargo. De totale omzet steeg naar bijna 1,9 miljard. Dit is bijna 750 miljoen euro meer dan vorig jaar. Desondanks is het nog lang niet op het oude niveau. In 2019 had de groep nog een omzet van ruim 3,1 miljard euro.

De winst is voornamelijk te danken aan de ruime verdubbeling van het aantal passagiers. In de zomer van dit jaar verwelkomde de maatschappij 5,2 miljoen passagiers. Dit waren er nog 2,3 miljoen in het vorige jaar. Volgens KLM is de drukte voornamelijk op de leisure markt die al terug zou zijn op het oude niveau. Ook de vrachtvluchten leveren veel op voor de maatschappij. Dat aantal nam met dertien procent toe ten opzichte van vorig jaar.

Volgens Pieter Elbers is dit een resultaat om trots op te zijn. “In het derde kwartaal waren er minder reisrestricties binnen de EU, waardoor onze klanten weer meer konden reizen en we de markt zagen aantrekken. Dat heeft samen met onze effectieve en ambitieuze netwerkstrategie en kostenfocus bijgedragen aan een positief resultaat in het derde kwartaal. Daar ben ik trots op en dank ik onze klanten en KLM-collega’s zeer voor. Hiermee klimmen we uit het dal en is het herstel verder ingezet. In het vierde kwartaal zal ook de VS openen voor Europese passagiers, dat is wederom een belangrijke stap. We zijn er nog niet, de weg naar volledig herstel is lang en hobbelig, maar daar zijn we als KLM klaar voor.”