KLM niet te spreken over plan overheid

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is bezig met een plan om de CO2-uitstoot in de luchtvaart nog verder terug te dringen, meldt de Telegraaf. KLM staat daarom niet te springen.

Het gaat om zowel een nationaal CO2-plafond als een plafond op fossiele brandstoffen. Dit gaat nog een stapje verder dan het pakket ‘Fitfor55’ dat de Europese Commissie wil introduceren. Daarin staat dat luchtvaartmaatschappijen verplicht fossiele en alternatieve brandstoffen moeten mengen en dat de Europese uitstootrechten duurder worden. Daar komt de vliegtaks dan nog bovenop.

Marnix Fruitema van luchtvaartkoepel BARIN is het niet eens met de plannen van het ministerie. ‘’De verlaging van de CO2-uitstoot moet je wereldwijd en in Europees verband aanpakken en niet nationaal. Dat is straks dubbelop. Dan wordt er alleen maar om ons heen gevlogen, terwijl wij hier als sector vooroplopen in duurzaamheid. Opnieuw een voorbeeld dat we hier aan het navelstaren zijn’’, licht hij toe tegenover de Telegraaf.

KLM

De Europese Commissie wil met dit plan de CO2 in Europa terugdringen. In zo’n geval is er sprake van een gelijk speelveld. Echter, als Nederland met aanvullende maatregelen komt, dan kan de concurrentiepositie van het land in het geding komen. Het zou KLM bijvoorbeeld één miljard euro extra kunnen gaan kosten. Daarnaast kan het zijn dat een maatschappij door de maximale uitstoot niet meer naar Nederland mag vliegen. Dan is er een mogelijkheid dat het land van de desbetreffende maatschappij met vergeldingsacties komt: Nederlandse luchtvaartmaatschappijen zijn niet meer welkom in hun luchtruim.

KLM laat weten dat zij door een nationaal CO2-plafond benadeeld kunnen worden. ‘’Dit tast de concurrentieverhoudingen aan en zet daarmee de Nederlandse luchtvaart op achterstand in een sector die de coronacrisis nog niet te boven is. Het nationale plafond heeft een averechts effect en zorgt voor weglekeffecten, bijvoorbeeld omvliegen”, legt een woordvoerder uit.

Onderzoeken

Ondanks dat er plannen op tafel liggen, is er volgens demissionair minister van Infrastructuur en Waterstaat Barbara Visser nog niets definitief. ”De Tweede Kamer heeft hier om verzocht. Fitfor55 is er nog niet definitief. Deze plannen van EU nemen we mee. Het is één van de sporen die we zullen onderzoeken”, zegt ze.