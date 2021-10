Schiphol erkent: medewerkers zijn de dupe

De hele zomer heersten er personeelstekorten op Schiphol als gevolg van een concurrentiestrijd. De directie van de luchthaven geeft toe dat hiervan sprake was, meldt NH Nieuws.

De FNV en directie van Schiphol gingen met elkaar om tafel om de zomervakantie te evalueren. Hoewel Schiphol-topman Dick Benschop aangaf dat veel dingen goed gingen, erkent de directie dat ‘het personeel de dupe is geworden van de concurrerende afhandelaren’. Volgens de grootste luchthaven van Nederland is dit aantal ‘fors’. Joost van Doesburg van FNV stelt dat er een eind aan die concurrentiestrijd moet komen.

Schiphol werkt met acht afhandelingsbedrijven waaronder Aviapartner, Swissport en Viggo. Dit zijn er veel meer dan bij andere vliegvelden die er maximaal twee of drie op nahouden. Afgelopen zomer had Viggo te kampen met personeelstekorten. Dit resulteerde geregeld in een complete chaos waarbij passagiers ernstige hinder ondervonden. Enkele vluchten vertrokken zonder bagage en sommige reizigers moesten na aankomst op Schiphol drie uur wachten op hun koffers.

FNV reageert op uitspraak Schiphol

Volgens Benschop was Schiphol goed voorbereid op de zomer van 2021. FNV is het daar niet eens en kwam dan ook in actie. De vakbond stuurde een brief aan de directie, werkgeversvereniging en demissionair minister van Infrastructuur en Waterstaat Barbara Visser. Daarin staat dat een herhaling van de zomerchaos volgend jaar voorkomen moet worden.

Hoewel Schiphol aangeeft aan de cao van afhandelingsbedrijven te willen werken, sluit FNV stakingen niet uit. De luchthaven kijkt naar een arbeidsovereenkomst die voor ieder afhandelingsbedrijf hetzelfde is, maar laat weten op korte termijn geen aanpassingen door te voeren. De vakbond zegt Schiphol in ieder geval tijd te geven.