ITA Airways sluit zich aan bij SkyTeam

De nieuwe Italiaanse maatschappij ITA neemt de plaats van Alitalia in binnen SkyTeam. Hiermee behoudt de alliantie vertegenwoordiging in Italië.

Eerder deze maand sprak ITA voor het eerst openlijk de wens uit om zich inderdaad bij SkyTeam te voegen. Normaal gesproken kan het traject van aansluiting bij een alliantie lang duren en moet aan strenge criteria worden voldaan. Zelfs als er een akkoord is door de deelnemende maatschappij kan het nog maanden duren voordat een nieuwe maatschappij toegelaten wordt tot een alliantie. Voor ITA wordt er echter een uitzondering gemaakt, niettemin omdat SkyTeam met het verdwijnen van Alitalia geen Italiaanse partner meer heeft.

Volgens de Alfredo Altavilla, de bestuursvoorzitter van ITA, is de toetreding een logische stap: “We kijken uit naar nauwe samenwerking met onze SkyTeam-partners om het opzetten van ons bedrijf, de nationale maatschappij van Italië, te ondersteunen.” Ook SkyTeam-voorzitter Walter Cho is enthousiast: “Al meer dan twintig jaar is de Italiaanse markt een hoeksteen van het Europese netwerk van SkyTeam, en er is geen enkele andere alliantie die Italië zo goed verbindt met de wereld. We heten ITA Airways van harte welkom.”

Met de aansluiting van ITA krijgen de leden van SkyTeam toegang tot het binnenlandse netwerk van de maatschappij. Omdat ITA ook routes richting Schiphol onderhoudt, heeft KLM er een nieuwe partner in het Europese netwerk bij.

