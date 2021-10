Nieuwe beloftes KLM stuiten op kritiek

KLM scherpt de klimaatbeloftes aan. Voor milieuclubs zijn die beloftes nog steeds niet genoeg.

Greenpeace noemt de aanscherping een ‘wassen neus’. ‘’Het gaat alleen om de CO2-uitstoot per passagier, niet om de gehele uitstoot. Zo kan KLM gewoon doorgaan met meer volgepropte vluchten, die in totaal meer CO2 uitstoten. Alsof je een minuutje korter gaat douchen, maar wel ineens twee keer per dag’’, reageert een woordvoerder van de organisatie tegenover Algemeen Dagblad.

De milieuclub laat weten dat er maar één oplossing is om de klimaatdoelen van Parijs te halen. ‘’Iedereen snapt dat je zo niet bespaart. Dat kan ons klimaat niet aan. De wetenschap is duidelijk: het aantal vluchten moet jaarlijks omlaag om de Parijs-doelen te halen. Te beginnen met alle korte vluchtjes van een paar uur. Voor een derde van alle vluchten binnen de Europese Unie kan je gewoon binnen zes uur de trein nemen.’’

Nieuwe beloftes KLM

KLM-topman Pieter Elbers kwam met nieuwe klimaatbeloftes die volgens hem aansluiten bij het Klimaatakkoord van Parijs. De luchtvaartmaatschappij sluit zich onder meer aan bij Science Based Targets. Dit is een initiatief van de VN en Wereld Natuur Fonds waar milieudoelstellingen verifieerbaar behaald worden. ‘’Daardoor kunnen we onze CO2-uitstoot op een transparante manier stapje voor stapje verder afbouwen’’, licht de CEO toe.

Daarnaast doelt Elbers op de vlootvernieuwing. Onder meer de Embraer 195-E2 moet de opvolger worden van de Boeing 737-700. Ook nam KLM afscheid van de 747’s. Daarentegen verwelkomde de maatschappij een flink aantal Dreamliners en verving de Fokker-vloot van dochter KLM-Cityhopper door Embreaer 190’s en 175’s.

‘Geen concrete plannen‘

Ondanks de ambities van KLM ziet Bram van Liere van Milieudefensie ‘nog steeds geen concrete plannen’. ‘’We vliegen gewoon te veel. Er is geen alternatief anders dan krimp van de luchtvaart. Met vlootvernieuwing doe je wat, maar niet voldoende om de opwarming van de aarde 1,5 graad terug te brengen. Bedrijven als KLM moeten met concrete maatregelen komen, en niet aan groenwassen doen.’’

Milieudefensie sluit zich aan bij Greanpeace dat er meer gedaan moet worden om de totale uitstoot te reduceren. ‘’Het is een loffelijk initiatief om duurzaamheidsinspanningen onafhankelijk door te laten rekenen. Maar deze club kijkt alleen naar de reductie per vlucht. Als KLM vervolgens meer gaat vliegen, dan stijgt de totale uitstoot alsnog. De winst per vlucht verdampt dan door meer te vliegen. Bovendien gaan deze doelen alleen over CO2. Vliegtuigen stoten ook stikstof uit. Als je die effecten niet meerekent, dan ben je maar met een derde van de totale uitstoot bezig’’, besluit Van Liere.