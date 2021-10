‘Reclame KLM en easyJet misleidend’

De Reclame Code Commissie ontving van meer dan tachtig mensen een klacht tegen KLM, aldus KASSA. Zij willen dat de luchtvaartmaatschappij stopt met reclame maken voor CO2-neutraal vliegen.

‘Fossiele reclame gooit olie op het vuur dat we proberen te blussen. Dat is een obstakel in de transitie en verergert de klimaatcrisis’, is de invalshoek van de klachtindieners. Reclame maken voor tabaksproducten of aanverwante producten (elektronische sigaretten en navulverpakkingen/patronen – beide met en zonder nicotine – en voor roken bestemde kruidenproducten) is allang verboden. Als het aan de mensen die de klacht tegen KLM indienden ligt, komt er ook een verbod voor fossiele reclame.

Nieuwe bomen van KLM

KLM biedt een CO2ZERO-service waaraan passagiers kunnen deelnemen door vrijwillig enkele euro’s bij te betalen. Op haar website geeft KLM toe dat de vlucht zelf niet per se groener wordt van deze service. Maar: “U investeert in een project dat de CO₂-uitstoot vermindert. Onderaan de streep verkleint u dus de voetafdruk van uw vlucht.” Evenals Shell plant KLM met deze donaties nieuwe bomen, in dit geval in Panama. De maatschappij stelt dat een passagier voor een vlucht van Amsterdam naar Rome de uitstoot voor 1,86 euro kan compenseren. Voor een vlucht van Panama of naar Rio de Janeiro de CO2 gaat het om een bedrag van ruim tien euro.

“KLM kan niet waarmaken dat de CO2-uitstoot van een vlucht wordt gecompenseerd”, aldus initiatiefnemer van de klacht Eric Stam. Volgens onderzoeker Babette Porcelijn liggen de werkelijke kosten voor de CO2-compensatie veel hoger. Zij rekent uit dat het uitkomt op 2800 euro in plaats tien euro per passagier als er met de nieuwste, zuinigste toestellen wordt gevlogen. Vindt de vlucht in een ouder type vliegtuig plaats dan komt ze uit op 4500 euro. Porcelijn plaatst nóg een kanttekening: “Bomen nemen pas na een jaar of zestig flinke hoeveelheden CO2 op.”

Gratis projecten van easyJet

De Reclame Code Commissie berispte Shell al naar aanleiding van de CO2-beweringen die dit bedrijf eerder deed. Wanneer hetzelfde gebeurt bij KLM, willen de indieners ook de CO2-claims van andere vliegtuigmaatschappijen aanpakken, waaronder easyJet. Ook deze maatschappij geeft er hoog over op dat zij de CO2 van vluchten compenseert. EasyJet stelt dat zij dit doet door te investeren in projecten zoals het planten van bomen, bescherming tegen ontbossing en hernieuwbare energiebronnen. “Wij denken dat deze initiatieven ons tot een van ‘s werelds grootste investeerders in CO2-compensatieprojecten zullen maken. En nog beter, het kost jou, onze klant, helemaal niets.”

Duurzaamheidsreclamecode

De Reclame Code Commissie ziet steeds meer klachten binnenkomen die te maken hebben met duurzaamheid, aldus een woordvoerder. De commissie werkt momenteel aan een uitbreiding van de Milieu Reclame Code, die moet resulteren in een Duurzaamheidsreclamecode.