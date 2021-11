Achttien jaar operationeel: de Polderbaan

Vandaag, maar dan achttien jaar geleden op 1 november 2003, werd de Polderbaan volledig in gebruik genomen. Inmiddels is de start- en landingsbaan een belangrijk onderdeel van Schiphol.

De aanleg op Schiphol

De Polderbaan (baan 18R – 36L), is de baan die het verst van Schiphol af ligt. Na een taxiroute van ongeveer vijftien minuten arriveert een toestel op de 60 meter brede en 3800 meter lange baan, de breedste en langste baan van de luchthaven. In tegenstelling tot de andere vijf banen is de naam van de Polderbaan niet ergens van af te leiden. Hij kreeg zijn naam dankzij een prijsvraag. Gezien de omgeving rondom de baan is de naam niet geheel onterecht. De Polderbaan staat ook wel bekend als de Bulderbaan. Verzet tegen de aanleg van deze baan stond in 1994 voorop. Dat jaar plantten op initiatief van Milieudefensie maar liefst 6.000 mensen 2.800 bomen als monument van verzet, het zogenaamde Bulderbos.

Polderbaan het ‘zorgenkindje’?

Inmiddels is de baan alweer achttien jaar operationeel, maar het verzet blijft. Ook anno nu wordt de Polderbaan als ‘zorgenkindje’ beschouwd door actiegroepen. De baan zou te kampen hebben met verzakkingen van een halve centimeter per jaar, op andere plekken zelfs vier centimeter, leidt actiegroep Schipholwatch uit de bodemdalingskaart af. ‘’De veelgebruikte Polderbaan blijkt gevoeliger voor slijtage en storingen dan andere banen. Drie jaar geleden moesten er al noodreparaties worden uitgevoerd, omdat een deel van de fundering was verzakt. Ook is, vaker dan bij andere banen, regulier onderhoud nodig’’, zegt de ontdekker, die anoniem wil blijven, van de verzakkingen op de kaart tegen het Noordhollands Dagblad.

