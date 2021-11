‘Indonesische overheid houdt rekening met faillissement Garuda’

De Indonesische overheid zou plannen aan het maken zijn om een eventueel faillissement van Garuda Indonesia op te kunnen vangen, zo melden veschillende Indonesische en inernationale media op basis van uispraken van Indonesische politici.

Verliezen

Garuda Indonesia kampte voor de coronapandemie al met lichte verliezen, maar deze zijn het afgelopen jaar hard opgelopen. Waar Europese en Noord-Amerikaanse maatschappijen nog een redleijk deel van hun netwerk in stand konden houden, was dit voor Garuda niet haalbaar. Dit was grotendeels vanwege de strenge reisrestricties in Indonesië en omliggende landen.

Herstructurering

Enkele maanden geleden maakte de maatschappij al bekend dat zij haar vloot zou verkleinen. Meer dan de helft van de toestellen zullen de vloot van Garuda Indonesia verlaten. Ook de Boeing 777-300ER’s die werden ingezet op onder andere de route naar Schiphol zullen uit de vloot verdwijnen. Het ‘nieuwe’ Garuda Indonesia zal primair met Abirbus A330’s en Boeing 737’s vliegen en moet zich vooral gaan richtten op regionale bestemmingen. Low-cost dochter Citilink zal ook krimpen.

Overheid

Nu de schulden van Garuda Indonesia hoog oplopen kijkt de Indonesische overheid, de grootste aandeelhouder van het bedrijf, naar de mogelijkheden. Indonesische media melden dat er momenteel gesprekken lopen tussen de overheid en diverse schuldeisers. Mocht blijken dat Garuda Indonesia het niet gaat redeen zonder significante staatssteun, dan zou het een optie zijn om het bedrijf failliet te laten gaan.

Opvolger

Diverse media melden dat in het geval van een failissement een kleine maatschappij, zoals Pelita Air Service, de plaats van Garuda zou moeten overnemen. Het kleine charterbedrijf zou dan een groot deel van de vloot van Garuda Indonesia kunnen overnemen en het regionale netwerk in stand kunnen houden. Alhoewel dit plan door verschillende media wordt genoemd, blijft het bij specuatie. Daarnaast zorgt het naar buiten brengen van dergelijke ‘plannen’ ervoor dat de Indonesische overheid een sterkere positie heeft tegenover de schuldeisers van Garuda Indonesia.