Laatste Nederlandse vliegers ‘solo’ op de F-16

Afgelopen vrijdag zijn de laatste drie vliegers die opgeleid worden op de F-16, ‘solo’ gegaan op dit toestel. Ze maakten hun eerste vlucht alleen vanaf de Amerikaanse vliegbasis Tucson in Arizona. Deze gebeurtenis is voor de Koninklijke Luchtmacht een volgende stap naar het afscheid van de F-16.

De komende maanden zullen deze vliegers hun opleiding op de F-16 verder afronden. Dat gebeurt bij het Nederlandse opleidingsdetachement in Arizona, onderdeel van de 162nd Fighter Wing, Arizona Air National Guard.

Luitenant-kolonel Joost ‘Niki’ Luijsterburg is commandant van het Nederlandse opleidingsdetachement op Tucson. In 2019 vertelde hij aan Up in the Sky: “Hier op Tucson staan permanent tien Nederlandse F-16’s gebaseerd; vijf eenzitters en vijf tweezitters. Meestal hebben we steeds vier Nederlandse studenten die hier hun ‘IQT’ volgen.”

Kolonel Joost ‘Niki’ Luijsterburg, commandant van het Nederlandse opleidingsdetachement op Tucson © Leonard van den Broek

De IQT (Initial Qualification Training) is voor kandidaat-jachtvliegers die hun vliegopleiding met succes hebben afgerond. Luijsterburg: “De IQT duurt idealiter ongeveer 9 maanden. Tijdens deze training leren de studenten niet alleen te vliegen op de F-16, maar het ook te gebruiken als wapensysteem.”

In de loop van volgend jaar verlaat het Nederlandse detachement Tucson. Luijsterburg: “Ons contract met de Arizona Air National Guard loopt tot halverwege 2022. De laatste piloten die we hier opleiden, zullen in Nederland nog een paar jaar doorvliegen op de F-16.” Daarna zullen deze vliegers op de vliegbasis Luke (Arizona) worden omgeschoold op de F-35. Het definitieve einde voor de F-16 in Nederland staat gepland voor 2024.