Prijskaartje bagagevervoer weer duurder

De kale ticketprijs geldt veelal als lokkertje. Maar voor het meenemen van bagage tijdens een vliegreis moet weer dieper in de buidel worden getast. Het gaat om een verhoging van zeven procent.

‘Dure sancties’

“Vooral Europese vluchten worden steeds meer een melkkoe voor reizigers die niet genoeg hebben aan beperkte handbagage. Voor een koffer van 23 kg moet gemiddeld 34 euro per enkele reis worden betaald, mits je online boekt. Dat wordt vaak pas tijdens het boekingsproces duidelijk, zodat prijzen vergelijken vooraf lastig is”, aldus een woordvoerder van koopjesplatform beslist.nl. Blijkt bij het inchecken dat de koffer zwaarder is dan bij het boeken is aangegeven, dan kunnen er volgens de website ‘dure sancties’ volgen.

Het extra volproppen van de handbagage biedt ook al geen uitkomst. Niet alleen mag gemiddeld tien procent minder volume aan gratis handbagage mee de cabine in, ook de toegestane afmetingen worden strenger gehandhaafd. Pieter Derks bracht ooit al in een van zijn conferences de kartonnen doos ter sprake die bij Ryanair in gebruik is om over de rolkoffers heen te schuiven en dat er, als er dan een handvat uitsteekt, ter plaatse moet worden bijbetaald. Het is zaak de voorwaarden goed te lezen, om het even bij wie de boeking plaatsvindt. De meeste luchtvaartmaatschappijen hanteren een maximumgewicht van tien kilogram voor het meenemen van één stuk gratis handbagage.