Coronapatiënt gestorven aan boord van vliegtuig

Volgens Duitse media is een 51-jarige coronapatiënt overleden aan boord van de Turkse maatschappij Pegasus. Zijn dood werd pas ontdekt nadat het vliegtuig was geland in Hamburg en de andere passagiers het toestel al hadden verlaten.

De 51-jarige man uit de Duitse deelstaat Sleeswijk-Holstein zou zonder medereizigers zijn overgevlogen vanuit de Turkse stad Istanbul. Hij had een plek bij het raam en het leek alsof hij in slaap was gevallen, schrijven Duitse media. Pas nadat zijn overlijden was ontdekt, heeft een arts vastgesteld dat de man ook besmet was met corona. De man had buiten corona ook een onderliggend lijden.

Het is nog onduidelijk hoe de Duitse coronapatiënt aan boord is gekomen en/of andere passagiers besmet zijn geraakt met het virus. Pegasus Airlines heeft zelf nog niks laten weten over de onduidelijkheden. Alle mensen die direct voor of naast de man zaten, zijn in quarantaine geplaatst. Om eventuele besmettingen te kunnen traceren, zal Pegasus nu binnen 24 uur de contactgegevens van alle passagiers, inclusief ID- en paspoortnummers, doorgeven. De passagiers die mogelijk besmet zijn, moeten zich vervolgens melden bij de voor hen verantwoordelijke gezondheidsdienst.