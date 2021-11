Te koop: interieur Airbus A380 van Emirates

Emirates heeft aangekondigd het interieur van haar eerste Airbus A380 aan particulieren te verkopen als meubilair. De opbrengst van de verkoop gaat naar de ‘Emirates Airline Foundation’.

Toestel

Het toestel, geregistreerd als A6-EDA, is de eerste Airbus A380 die Emirates ontving en de elfde die Airbus bouwde. Sinds het vliegtuig werd afgeleverd in 2008 heeft het 49.632 uur gevlogen, het equivalent van vijf jaar en acht maanden.

Recycling

De reuzenjet is als gevolg van de coronapandemie door de meeste maatschappijen die ermee vlogen vroegtijdig aan de kant gezet. Het ontwerp is ingehaald door de tijd. Er zijn weinig plekken in de wereld waar een vliegtuig van dit formaat kan worden gesloopt. De A6-EDA is de eerste A380 die buiten Europa uit elkaar wordt gehaald. Het toestel wordt binnenkort overgedragen aan Falcon Aircraft Recycling, een ontmantelingsbedrijf in de Verenigde Arabische Emiraten. Het is aannemelijk dat in de toekomst meer A380’s van Emirates door het bedrijf zullen worden gedeassembleerd.

Meubilair

Emirates heeft bekendgemaakt dat het toestel zo veel mogelijk zal worden hergebruikt. Zo kunnen nog bruikbare onderdelen worden gebruikt als reserve voor andere A380’s, iets wat bij haast iedere ontmanteling gebeurt. De overige plannen van Emirates zijn minder gebruikelijk. Het interieur wordt omgetoverd tot meubilair en doorverkocht aan particulieren.

Verkoop

De meubels staan nog niet te koop en het is nog onbekend wat er precies te koop komt te staan. Rijtjes stoelen zijn voor de hand liggend, maar of er ook een volledige bar uit een A380 wordt verkocht? Binnenkort start Emirates met de verkoop en wordt ook bekend wat de maatschappij allemaal aan te bieden heeft.