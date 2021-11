Vulkanisch as legt vliegverkeer La Palma stil

Het vliegverkeer van en naar La Palma is nog steeds ontregeld. Half september werd het vliegveld van La Palma al tijdelijk gesloten en ook nu is het vliegverkeer weer platgelegd.

Alle vluchten naar het Canarische eiland La Palma zijn geschrapt vanwege vulkanische as die in de lucht hangt, meldt luchthavenexploitant Aena. Nu ligt wederom het vliegverkeer plat door een grote hoeveelheid vulkanisch as, aldus de luchthavenexploitant Aena. Het as blijf rondom de luchthaven hangen door de zwakke wind. Hierdoor is het niet mogelijk om van en naar de luchthaven te vliegen gezien de gevaren.

De vulkaan Cumbre Vieja, die na een slapend bestaan van vijftig jaar medio september weer tot een uitbarsting kwam, heeft inmiddels al veel schade aangericht. Veel gebouwen zijn verwoest, tien procent van de eilandbevolking is geëvacueerd en scholen zijn gesloten door de verslechterde luchtkwaliteit.

Het is niet de eerste keer dat een vulkaanuitbarsting het vliegverkeer in de ar schopt. Een betrekkelijk kleine uitbarsting in 2010 op IJsland van de vulkaan Eyjafjallajökull legde het vliegverkeer in veertig landen dagenlang plat. Vliegen door een aswolk is gevaarlijk. Een Boeing 747-200 van British Airways die op 24 juni 1982 boven Java in de aswolken terechtkwam van de vulkaan Galunggung en een Boeing 747-400 van KLM die op 15 december 1989 hetzelfde overkwam maar dan in de aswolken van de vulkaan Mount Redoubt, werden gezandstraald waardoor de flight crews nog amper naar buiten konden kijken, de motoren uitvielen en meetinstrumenten onbruikbaar werden. Beide bemanningen slaagden er evenwel in de machines veilig aan de grond te zetten.

Zodra er meer bekend is, wordt dit artikel aangevuld.

Bad visibility and ash clouds over airport on east coast of #LaPalma today. Clearer over towards Santa Cruz de La Palma. #LaPalmaVolcano 🌋 pic.twitter.com/dMAvekfmHl — Gran Canaria Blog🌴☀️ (@GranCanariaBlog) November 2, 2021