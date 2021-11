Een nieuwe toekomst voor een voormalige KLM-747

Op 18 januari 2021 vertrok de PH-BFW, een Boeing 747-400 Combi van KLM, van haar logo’s ontdaan naar Tel Aviv, op weg naar een nieuwe eigenaar. Daarna bleef het stil rond de Jumbo. Maar nu is er duidelijkheid: de machine zet haar vliegende carrière als vrachtvliegtuig voort bij JetOneX.

Luchtbrug na versnelde uitfasering

Toen de coronacrisi de luchtvaart lamlegde besloot KLM tot versnelde uitfasering van haar 747’s. Op dat moment maakten nog zeven van deze machines deel uit van de blauwe vloot, waaronder drie Combi’s. Nauwelijks een maand later ging KLM ertoe over toch twee van de Combi’s van stal te halen, algauw gevolgd door de derde. Omdat door Covid-19 overal in de wereld extra behoefte ontstond aan medische apparatuur en hulpmiddelen sloten de Nederlandse Staat, Philips en KLM de handen ineen om een medische luchtbrug te vormen. De Combi-uitvoering van de 747 bleek bij uitstek geschikt om hierbij een hoofdrol te spelen. De PH-BFT, BFV en BFW kwamen weer volop in bedrijf.

De PH-BFW tijdens een van haar laatste vluchten voor KLM © Breuno de Kruif

Einde verhaal geen einde oefening voor 747

In oktober was het echter toch echt einde verhaal voor deze trouwe werkpaarden bij de blauwe maatschappij. Terwijl al hun zusjes, met uitzondering van de PH-BFB, naar plekken zijn gevlogen waar de slopershamer wachtte, ging het met deze laatste drie een andere kant op. De BFT vertrok op 7 december 2020 naar Kansas City, de BFW op 18 januari van dit jaar naar Tel Aviv, de BFV tot slot op 15 maart naar Teruel. Die laatste bestemming houdt niet per definitie einde oefening voor een machine in. De thans voor Longtail vliegende VX-BWT, ooit als PH-MPQ in dienst voor Martinair, werd medio 2017 op Teruel in gereedheid gebracht als EW-511WQ voor (het inmiddels failliete) Rubystar Airways. Vandaag de dag staat de BFT nog steeds in Kansas. De BFV is medio mei overgevlogen naar Sharja en de BFW op 30 oktober naar Londen, Stansted.

Op Teruel wordt de voormalige PH-MPQ gereed gemaakt om weer het luchtruim te kiezen © Lieneke Koornstra

Ex-BFW gereed voor vrachtvervoer

Zowel de BFV als de BFW staan op naam van Longtail. Beide machines zijn van nieuwe registraties voorzien, respectievelijk VQ-BWM en VQ-BWL. De BFT zou eveneens in bezit moeten zijn van Longtail maar daarover doet dit bedrijf noch KLM mededelingen. Voor deze Jumbo is nog altijd geen nieuwe registratie bekend. Of dit betekent dat zij uiteindelijk toch moet gaan dienen als donormachine is vooralsnog onduidelijk. Inmiddels is wel duidelijk dat de ex-BFW binnenkort gereed is om over de hele wereld vracht te gaan vervoeren. Ans Butt, werkzaam bij het aan Longtail gelieerde JetOneX, deed hiervan kond op LinkedIn. Naar verwachting wordt de 747 de komende dagen voorzien van een nieuwe jas die in geen enkel opzicht nog herinnert aan die blauwe van weleer. Of de machine is omgebouwd tot Full Freighter of dat de cabine zoveel mogelijk is leeggemaakt om zoveel mogelijk cargo in cabin mee te kunnen nemen, maar dus wel limited in gewicht, is vooralsnog onduidelijk.