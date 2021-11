Akkoord KLM met hun Embraer-vliegers

Na lang wachten is de kogel door de kerk: Embraer-piloten van KLM krijgen dezelfde werkafspraken als piloten van de Boeing 737, meldt de Telegraaf.

De lonen van de piloten van Embraer gaan omhoog. Daarnaast krijgen zij dezelfde werk- en rusttijdenregeling als de Boeing 737-vliegers. Specifieke details laten zowel de Vereniging Nederlandse Verkeersvliegers (VNV) en KLM niet los. Wél is bekend dat de Embraer-vliegers minder uren zullen maken. ‘’Daar gaat veel geld inzitten omdat er meer piloten nodig zijn. De KLM-directie kan niet goed onderhandelen, want zij schieten weinig op met dit akkoord”, zegt een ingewijde tegenover de Telegraaf.

Salarissen moeten omhoog

Reden voor de salarisverhoging van de Embraer-vliegers is de capaciteit van de Embraer 195-E2 die dicht in de buurt komt van die van een 737-700. In het Boeing-toestel kunnen 142 passagiers aan boord, terwijl de E2 er 132 kan meenemen. KLM ziet de nieuwe Embraer zelfs als de opvolger van die machine.

Afgelopen vrijdag kwamen VNV en KLM tot een zogeheten ‘principe-akkoord’. Hiermee wordt voorkomen dat de toestellen van KLM vanaf zondag aan de grond blijven staan. ‘’Het gaat om een nieuwe functie, met een grotere verantwoordelijkheid. En de beloning van de functie is in lijn met de taken en verantwoordelijkheden van collega’s met deze taken en verantwoordelijkheid’’, zegt een woordvoerder van de vakbond. KLM is ook ‘blij’ dat de partijen tot overeenstemming zijn gekomen. ”Dat geeft rust en duidelijkheid. We kunnen gezamenlijk de blik weer op de toekomst richten”, licht een woordvoerder van de luchtvaartmaatschappij toe.

Staatssteun KLM

Vorig jaar ontving KLM wegens de coronacrisis staatssteun. Daarom werd er een loonoffer gedaan door het personeel van de maatschappij. Zolang KLM financiële steun ontving, was het niet mogelijk de lonen van personeel te verhogen. De loonsverhoging van de Embraer-vliegers staat daar volgens VNV echter los van. ‘’De piloten krijgen een andere functie. Als een staatssecretaris minister wordt, hoort daar ook een ministersalaris bij. Dat is iets anders dan als staatssecretaris een salarisverhoging krijgen”, besluit de vakbond.