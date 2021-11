KLM vraagt ‘niet volledig inzetbaar’ personeel om zich te melden

KLM start deze week met vluchten naar Singapore waarop de volledige bemanning gevaccineerd is, meldt de Telegraaf.

De maatschappij gaf eerder aan inzicht te willen krijgen in wie zich wel heeft laten vaccineren en wie niet. Op een vlucht naar Singapore, waarvoor KLM VTL-vluchten aanbiedt, kan niet ieder personeelslid aan boord stappen. Daarmee staat de maatschappij een uitdaging te wachten, want hoe realiseer je dit in de planning? ‘’Te allen tijde wil KLM vermijden dat niet-gevaccineerde werknemers op een bestemming komen waar een vaccinatieverplichting geldt’’, licht een woordvoerder van de luchtvaartmaatschappij toe aan de Telegraaf.

KLM wil daarop tijdig anticiperen. ‘’Daarom vragen we collega’s die niet volledig inzetbaar zijn, zich te melden bij onze bedrijfsgezondheidsdienst KLM Health Services, zodat het rooster kan worden aangepast”, vervolgt de woordvoerder. Vooralsnog is Singapore de enige bestemming waarop KLM met een gevaccineerde bemanning vliegt. Later deze maand voegt de maatschappij Canada daaraan toe. Dat luchtvaartmaatschappijen met gevaccineerd personeel naar deze bestemmingen reist, heeft te maken met dat lokale overheden dit eisen.

Hoge vaccinatiebereidheid

De Vereniging Nederlandse Verkeersvliegers (VNV) geeft aan dat de vaccinatiebereidheid dit voorjaar tachtig procent was. ”De verwachting is dat dit cijfer verder is toegenomen”, zegt een woordvoerder van VNV. Vooralsnog ervaart de vakbond geen problemen omtrent vluchten met een gevaccineerde crew.

Ondanks dat alles nu nog van een leien dakje lijkt te gaan, sluit de Vereniging Nederlands Cabinepersoneel (VNC) niet uit dat zich in de toekomst problemen voor kunnen doen bij KLM. ”Vooralsnog lijkt het erop dat de roosters rondkomen. Maar het gaat nu nog maar om een beperkt aantal landen. Mogelijk dat dit in een later stadium verandert”, aldus Ingrid Brama van VNC.

Geen vaccinatieplicht KLM

In Nederland is het niet verplicht een vaccinatie te halen. Daarom hoeft het KLM-personeel zich in feite niet te laten vaccineren. Dat is in de Verenigde Staten anders. United Airlines dreigde onlangs met honderden ontslagen wegens medewerkers die ondanks de vaccinatieverplichting geen vaccin namen.