Minister weerlegt kritiek op ‘nutteloze’ afscheidsvlucht KDC-10

Op 7 oktober maakte het laatste KDC-10 tanker- en transportvliegtuig van de Koninklijke Luchtmacht, de T-235, een afscheidsrondje boven Nederland. Tweede Kamerlid Lammert van Raan (PvdD) plaatste diverse vraagtekens bij wat hij beschouwt als ‘vervuilend’ en ‘nutteloos’. Minister Henk Kamp (Defensie) pareerde de kritiek op de afscheidsvlucht van de KDC-10.

Menigeen maakte gebruik van de gelegenheid om nog een laatste glimp op te maken van de T-235 die na ruim 25 jaar trouwe dienst bij de Koninklijke Luchtmacht, een ronde maakte langs diverse Nederlandse luchthavens, vliegbases en andere defensielocaties over een afstand van 550 kilometer. Voor Van Raan, die zichzelf op Twitter van de bijnaam ‘Drammer’ heeft voorzien, voelde zich genoodzaakt een tiental schriftelijke vragen te richten aan de ministers van Defensie, Infrastructuur en Waterstaat en Economische Zaken en Klimaat.

Ruim 50 ton CO2-uitstoot

Volgens de luchtvaart- en klimaatcriticus past het pretvluchtje dat volgens Defensie resulteerde in een CO2-uitstoot van 50.540 kilo, niet in Nederlands ambitie Olympisch Kampioen Klimaat te worden. Ruim 50 ton aan CO2 staat ongeveer gelijk aan de uitstoot van elf huishoudens in een jaar, of 330.000 kilometer met een dieselauto. Kamp kijkt daar echter anders naar.

Passende afscheidsvlucht KDC-10

In een schriftelijke reactie wijst de minister op het grote belang dat de KDC-10’s hebben gehad voor Nederland. Sinds 1995 hebben de vliegtuigen tienduizenden veteranen naar missie- en inzetgebieden gebracht en vervolgens weer naar huis gevlogen, stelt hij. “Daarnaast hebben deze toestellen onafgebroken steun geleverd en goederentransporten uitgevoerd voor deze missies. Verder zijn de toestellen van belang geweest bij de inzet van jachtvliegtuigen die door de KDC-10 veelvuldig zijn bijgetankt om de missietijd te vergroten en het aantal starts en landingen van jachtvliegtuigen, ook in Nederland, te beperken. Tot slot is het toestel veelvuldig ingezet voor crisis- en noodhulpverlening bij rampen over de hele wereld, onlangs nog voor de noodevacuatie uit Afghanistan. Dit alles leidde tot de wens passend afscheid van de toestellen te nemen,” aldus Kamp. Hij heeft het dan ook over een ‘passend afscheid’.

Afscheids-fly by van KDC-10 boven Eindhoven © Leonard van den Broek

Nog meer kritiek

Ook de redactie van Up ontving een schrijven van een lezer die zich gestoord had aan de afscheidsvlucht van de KDC-10. Naast de bezwaren die Van Raan aantekende stelde hij dat ‘een defensieorganisatie het geld wel beter kan gebruiken’. De vlucht kostte al met al 7042 euro aan kerosine. De briefschrijver kan zich “althans niet voorstellen, dat zo’n afscheidsrondje Nederland met een direct daarna uit te faseren toestel, nog een zodanige zogenaamde ‘oefenfunctie’ kan hebben, dat dit zo’n vlucht rechtvaardigt.” Ook toen het werkpaard van de Luchtmacht haar laatste start ooit maakte op de Eindhovense luchthaven, kwam de kritiek op het afscheidsrondje ter sprake. De reacties van de liefhebbers die de machine uitzwaaiden vertoont veel gelijkenis met de door minister Kamp geleverde respons.