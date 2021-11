Neergestorte Boeing uit zee geborgen | Video

Begin juli maakte een Boeing 737-200 van Transair een waterlanding nabij Hawaii. Het vliegtuig is inmiddels geborgen.

Op 12 oktober begon de borgingsactie. Een boot, de Bold Horizon, verliet daarvoor de haven van Honolulu. Aan boord van het schip zaten twee NTSB-onderzoekers (National Transport Safety Board, red.), twee ingenieurs van Boeing en een team van bergingsspecialisten. De berging staat op video.

Start berging

Ten eerste werden de motoren met kabels en het voorste landingsgestel geborgen. Deze kwamen op 17 oktober aan land. Een dag later voer de boot opnieuw naar de plek waar het vliegtuig de noodlanding maakte. Toen werd het voorste deel van de romp uit zee gehaald. Dit deel woog 15.500 pond. Op 20 oktober kwam dit voorste deel aan op Hawaii. Het vliegtuig bevond zich op een diepte van circa 350-450 voet (omgerekend ongeveer 105 tot 140 meter).

Daarna ging het personeel over tot het bergen van het achterste deel van de 737-200. Dat woog maar liefst 48.500 pond. Met vier vrachtcontainers die zich nog in dit deel bevonden, kwam het totaal zelfs uit op 60.500 pond. De andere twee containers lagen in de buurt van het toestel. Het achterste deel bestond uit de vleugel en staart. Omdat dit stuk van het vliegtuig aanzienlijk lastiger naar boven te halen was dan het voorste gedeelte, tuigden de ingenieurs de vleugels en staart dusdanig op dat deze niet los zouden komen tijdens het hijsen. Op 30 oktober lag dit deel op de boot om een dag later aan te komen in Barbers Point (haven, red.) in Hawaii.

Verder onderzoek

Naast alle wrakstukken zijn ook de vluchtgegevensrecorder en de cockpit voice recorder uit zee gehaald. Deze worden vervoerd naar het NTSB-laboratorium in Washington. Hier maken onderzoekers de apparatuur schoon.

Het onderzoek duurt naar verwachting 12 tot 24 maanden. Tijdens deze periode houden onderzoekers zich bezig met de vliegtuigconstructie, de motoren, de systemen, het onderhoud, de overlevingsfactoren, de prestaties van het toestel, de verkeersleiding en de menselijke factoren.

Noodlanding Boeing 737-200

Begin juli vertrok de 46 jaar oude 737-200 Freighter vanaf Honolulu naar Kahului. Vermoedelijk kreeg het vrachtvliegtuig van Transair na take-off problemen met een van de motoren. Daarom besloten de piloten een waterlanding te maken. De twee piloten overleefden het ongeluk. Zij waren de enige mensen aan boord en zijn door de kustwacht gered. Later verschenen er foto’s van het vliegtuig op de bodem van de Grote Oceaan.