‘5G mogelijk gevaar voor luchtvaartapparatuur’

De Federal Aviation Administration (FAA) gaf dinsdag een informatiebulletin uit om te waarschuwen dat 5G invloed kan hebben op gevoelige vliegtuigelektronica, meldt Reuters.

5G-zenders kunnen volgens de FAA ertoe leiden dat bepaalde veiligheidsapparatuur niet goed werkt. 5G kan eveneens invloed hebben op apparatuur die afhankelijk is van radiohoogtemeters. Vooral operaties op lage hoogte zouden het moeten ontgelden.

Veiligheid voorop

Internationaal zijn nog geen meldingen binnen gekomen met betrekking tot ‘schadelijke interferenties’. FAA-adjunct-administrateur Bradley Mims laat weten dat dit wel degelijk iets is om de gaten te houden. ‘’Het agentschap deelt de diepe bezorgdheid over de potentiële impact op de luchtvaartveiligheid als gevolg van interferentie met de radarhoogtemeterprestaties van 5G-netwerkactiviteiten in de C-band.’’

De Federal Communications Commission (FCC) wil daarom een balans vinden. “We moeten toegewijd blijven werken met federale partners om tegelijkertijd de veiligheid van de luchtvaart te behouden en de inzet van nieuwe technologieën te bevorderen.”

Zorgen over 5G

Al een jaar uiten partijen hun zorgen over het plan om 5 december een zogeheten C-band-spectrum te introduceren. Op deze manier zou de veiligheid van de luchtvaart gewaarborgd moeten worden door radiohoogtemeters te beschermen tegen schadelijke interferentie van 3,7 GHz activiteiten. De Cellular Telecommunications Industry Association (CTIA) liet weten dat het C-band-spectrum veilig gebruikt kan worden. Dit zou geen schadelijke interferentie veroorzaken voor luchtvaartapparatuur.

De FAA gaf aan dat fabrikanten hun apparatuur moeten blijven testen om de pijnpunten van specifieke radiohoogtemeters voor 5G-interferentie in kaart te brengen. In ontwerpen moet blijken hoe die interferentie kan reduceren. Tevens adviseert de FAA om in de vliegtuigen ‘maatregelen’ te nemen. Piloten moeten hun passagiers erop attent maken dat telefoons die uitgerust zijn met 5G tijdens een vlucht uit moeten staan. Vliegtuigmodus is een ander alternatief. Zonder vliegtuigstand kan een telefoon ruis in de koptelefoon van een vlieger veroorzaken.